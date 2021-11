« The E-commerce Platforms Sales Report » de Syntun : 2021 Double 11 Shopping Festival, le GMV a atteint 314,63 milliards en un jour

Dans le même temps, les plateformes de livestreaming e-commerce ont réalisé de brillantes performances. Entre le 11.1 et le 11.11, le GMV des plateformes grand public était d'environ 73,76 milliards. Les nouvelles plateformes de vente au détail et les plateformes communautaires d'achat groupé ont commencé à se joindre à la compétition « Double 11 », le GMV a atteint respectivement 19,72 milliards de yuans et 13,38 milliards de yuans.

Pour plus de détails sur le « Double 11 Shopping Festival », cliquez ici .

En tant que fournisseur professionnel de produits, services et solutions big data dans le secteur de la consommation, Syntun fournit à ses clients des données mondiales sur le commerce électronique. Syntun a développé une variété de produits conformes aux besoins de l'industrie, qui peuvent résoudre les problèmes rencontrés dans le processus de production, d'exploitation, de marketing et de gestion, et aider les marques à prendre des décisions précises.

