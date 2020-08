'Thru' permite a los huéspedes hacer el check-in en los hoteles utilizando su propio teléfono móvil

- Se trata de la primera solución del mundo complete de tipo contactless y basada en nube de DigiValet

NUEVA DELHI, 18 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- DigiValet – arquitectos de la innovadora tecnología para huéspedes en los hoteles de lujo, ha lanzado Thru, una solución complete basada en nube para los huéspedes de los hoteles que completa los procesos de check-in sin esfuerzos desde su propio dispositivo personal, sin tener que descargar ninguna app o software. Al facilitar la realización de los check-ins de forma remota, desde cualquier parte del mundo, Thru elimina todos los puntos táctiles convencionales a los que los huéspedes y el resto de personal del hotel estarían expuestos. Thru es, además, muy sencillo de usar.

Thru asegura que no hacen falta más colas ampliadas en la recepción del hotel, sin tener que necesitar más intercambios físicos de tarjetas de identidad, formularios y tarjetas de crédito, permitiendo una experiencia integral y segura en solo cuatro pasos.

48 antes de que un huésped realice el check-in previsto, Thru envía un SMS invitando al huésped a utilizar el servicio. Cuando hagan click en el enlace, los huéspedes escanean con rapidez sus tarjetas de identidad, que Thru utiliza de forma automática para rellenar los campos de registro de las tarjetas. Los huéspedes pueden revisar todos los detalles, firmar de forma digital e incluso pagar la cantidad de pre-autorización de forma segura utilizando su método de pago preferido. Un código de confirmación confirma la finalización del proceso. Cuando los huéspedes lleguen solo tendrán que mostrar este código y elegir las claves nuevas y dirigirse a sus habitaciones.

Y no solo a los huéspedes, Thru ayuda a los hoteles a mejorar su eficacia operativa, reduciendo los costes de mano de obra y previniendo que la recepción y recibidores se llenen de gente durante los momentos de picos del check-in y check-out. El apoyo en múltiples idiomas de Thru asegura que un idioma ya no es una barrera para el viajero moderno.

Anunciando el lanzamiento, Rahul Salgia, fundador y consejero delegado de DigiValet, explicó: "Thru se ha diseñado para permitir la adopción rápida y una implementación integral. Se puede implementar en cualquier hotel en solo 1 día de uso de todo el proceso de firma online. Los hoteles no necesitan comprar ningún hardware o software adicional. Además, Thru no necesita de ninguna tasa de adopción ni de ningún despliegue de capital exorbitante. De hecho, el modelo de comprobación de Thru hace que el servicio pague por sí mismo".

Thru se aventaja de la experiencia de DigiValet relacionada con el suministro de soluciones de hospedaje de primer nivel que empoderan al gran mercado del hospedaje con tecnologías buscadas que históricamente han dado servicio a algunos de los nombres de más prestigio de todo el mundo.

Acerca de la compañía:

Fundada en el año 2009, DigiValet ha revolucionado la experiencia interna para los huéspedes de hoteles para siempre. En la actualidad, DigiValet es la compañía de diseño de experiencia de huéspedes número uno en el mundo, siendo conocida por su sapiencia intuitiva de la interacción de los invitados. Hoteles mundiales icónicos como Armani en Dubái y Milán, Raffles en Singapur, Bvlgari París, Amanpuri Phuket, Aventura, Orlando – Estados Unidos y W Hotel, Londres cuentan con un reconocimiento unánime de Digivalet por establecer un punto de referencia respecto a la experiencia; siendo un innovador destacado y primer impulsor en el espacio de la tecnología del hospedaje. DigiValet cuenta con una cartera diversificada y ofrece soluciones para la industria del hospedaje, hospitales y residencias senior de vida y servicios. Con su oficina principal sita en La India, DigiValet cuenta con presencia en Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, EAU y Australia.

