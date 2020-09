.Travel SmartConnect: benefício exclusivo para usuários de nome de domínio .Travel

Para servir ainda mais os usuários de nome de domínio .Travel , a Travel Partnership Corporation (TTPC), organização global sem fins lucrativos, composta por membros do Conselho do Oriente Médio, América do Norte, Europa e Ásia, cobrindo turnês por ônibus, e-travel, operadoras de turnês de destino, associações nacionais e internacionais de viagem e transporte aéreo, lançou, apenas para membros, a comunidade de negócios .Travel SmartConnect Business Community no Linkedin. A missão da comunidade é reunir os membros para promover seus negócios, desenvolver redes de recomendação e estabelecer relacionamentos duradouros com compradores e fornecedores com ideias afins. A associação à SmartConnect Business Community é gratuita para os usuários dos domínios .Travel .

"Desde 2005, milhares de agências de viagem e operadoras de turismo usam nomes de domínio .Travel para se diferenciar como as melhores provedoras de serviço no setor", disse o presidente e chairman do conselho da TTPC, Birger Bäckman. "Agora, a .Travel SmartConnect Business Community no LinkedIn oferece um destino central para essas empresas compartilhar conhecimentos, se relacionar com parceiras atuais e potenciais e aumentar sua presença no setor de viagem".

Os especialistas reconhecem o .Travel como uma extensão de nome de domínio exclusiva, que pode beneficiar o setor de viagem mundialmente. "O .Travel é perfeito para viagens e turismo e nos ajuda a comunicar quem somos e o que fazemos", disse a diretora de RP Internacional da Leipzig.Travel, Steffi Gretschel.

Como parte do lançamento da .Travel SmartConnect Business Community, o .Travel está executando a promoção "Bounce Back with .Travel" (Recupere-se com o .Travel ) até 31 de dezembro de 2020, oferecendo nomes de domínio .Travel por apenas US$ 9,99 a agências de viagem e turismo, para promoverem melhor sua marca e se conectarem com seus clientes on-line.

Sobre The Travel Partnership Corporation (TTPC)

A The Travel Partnership Corporation (TTPC), corporação sem fins lucrativos sediada em Washington, D.C., foi estabelecida para promover o domínio de alto nível específico do setor .Travel. Aberto a todas as associações de viagem e turismo de boa-fé, a TTPC é um consórcio de organismos do setor de viagem e representa um amplo grupo representativo do setor, que inclui mais de 1.000.000 de agências de viagem, operadoras de turismo, companhias aéreas, hotéis, locadoras de automóveis, linhas de cruzeiro, empresas de ônibus, balsas, linhas ferroviárias, parques temáticos, centros de convenções e órgãos nacionais de turismo.

Para saber mais, visite http://www.ttpc.travel/.

Sobre a Donuts Inc. e o .Travel

O .Travel é controlado e operado pela Donuts Inc., o maior registro global o mundo de novos domínios de alto nível (TLDs – top-level domains). A Donuts simplifica e conecta um mundo on-line fragmentado, com nomes de domínio e tecnologias relacionadas que permitem às pessoas e às empresas desenvolver, comercializar e ter suas identidades digitais. Além de TLDs relacionados a viagens, a Donuts oferece uma grande variedade de nomes claros e significativos para uso como identificadores de negócios [tais como .ltd, .company (empresa)], navegação [como .careers (carreiras), .support (suporte)], em mercados verticais [tais como .photography (fotografia), .cafe (café), ou .builders (construtores)] ou em genéricos amplos [tais como .social, .world (mundo) ou .live (ao vivo)].

Para saber mais sobre o domínio de viagem de alto nível, visite https://www.travel.domains/travel/.

