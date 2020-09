.Travel SmartConnect : un avantage exclusif pour les détenteurs de noms de domaine .Travel

Depuis 2005, .Travel est l'extension de nom de domaine exclusive destinée au secteur du voyage et du tourisme. Les petites et moyennes entreprises de voyage du monde entier ont adopté et promu leurs domaines .Travel, qui les aident à se démarquer en ligne et à présenter leurs entreprises pour attirer de nouveaux clients.

Afin de mieux servir les utilisateurs de noms de domaine .Travel, la Travel Partnership Corporation (TTPC), une organisation mondiale à but non lucratif dont le Conseil d'administration est composé de membres du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, couvrant les circuits en autobus, les voyages en ligne, les voyagistes touristiques, les associations de voyage nationales et internationales et le transport aérien, a lancé une communauté professionnelle réservée aux membres sur LinkedIn : .Travel SmartConnect. La mission de la communauté est de rassembler les membres pour promouvoir leurs entreprises, de développer des réseaux de référencement et d'établir des relations durables avec des acheteurs et des fournisseurs partageant les mêmes intérêts. L'adhésion à la communauté professionnelle SmartConnect est gratuite pour les détenteurs de domaines .Travel.

« Depuis 2005, des milliers d'agences de voyage et de voyagistes ont utilisé les noms de domaine .Travel pour se différencier en tant que prestataires de services les meilleurs de leurs catégories dans le secteur », a déclaré Birger Bäckman, président du conseil d'administration de la TTPC. « La communauté professionnelle .Travel SmartConnect sur LinkedIn offre désormais à ces entreprises une destination centrale pour partager des connaissances, établir des réseaux avec des partenaires existants et potentiels et accroître leur présence dans le secteur des voyages. »

Les experts reconnaissent le .Travel comme une extension de nom de domaine exclusive qui peut profiter au secteur du voyage dans le monde entier : « Le .Travel est parfait pour les voyages et le tourisme, et aide à communiquer qui nous sommes et ce que nous faisons », a déclaré Steffi Gretschel, responsable des relations publiques internationales de Leipzig.Travel.

Dans le cadre du lancement de la communauté professionnelle .Travel SmartConnect, .Travel organise une promotion « Bounce Back with .Travel » (Rebondir avec .Travel) jusqu'au 31 décembre 2020, offrant des noms de domaine .Travel pour seulement 9,99 USD aux entreprises du secteur du voyage et du tourisme afin qu'elles puissent mieux se faire connaître et entrer en relation avec leurs clients en ligne.

À propos de The Travel Partnership Corporation (TTPC)

The Travel Partnership Corporation (TTPC), une société à but non lucratif située à Washington, a été créée pour promouvoir le domaine de premier niveau .Travel spécifique au secteur. Ouvert à toutes les associations de voyage et de tourisme authentiques, TTPC est un consortium d'organismes du secteur du voyage et représente un large pan du secteur, qui comprend plus de 1 000 000 d'agents de voyage, de voyagistes, de compagnies aériennes, d'hôtels, de sociétés de location de voitures, de compagnies de croisière, de compagnies d'autobus, de ferries, de compagnies de chemins de fer, de parcs à thème, de bureaux de congrès et d'offices nationaux du tourisme.

Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.ttpc.travel/.

À propos de Donuts Inc. et .Travel

.Travel est détenu et géré par Donuts Inc., le plus grand registre mondial de nouveaux domaines de premier niveau (TLD). Donuts simplifie et connecte un monde en ligne fragmenté avec les noms de domaine et les technologies connexes qui permettent aux personnes et aux entreprises de construire, commercialiser et posséder leurs identités numériques. En plus de ses TLD liés aux voyages, Donuts offre une grande variété de noms clairs et significatifs à utiliser comme identifiants commerciaux (tels que .ltd, .company), de navigation (tels que .careers, .support), dans les marchés verticaux (tels que .photography, .cafe, ou .builders) ou dans des génériques réunissant des tendances très variées (tels que .social, .world ou .live).

Pour en savoir plus sur le domaine de premier niveau .Travel, veuillez visiter : https://www.travel.domains/travel/.

