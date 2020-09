.Travel SmartConnect: un beneficio exclusivo para los tenedores de nombres bajo el dominio .Travel

A fin de brindar mayor atención a los usuarios de nombres de dominio .Travel, The Travel Partnership Corporation (TTPC), una organización no lucrativa conformada por miembros de la directiva provenientes de Medio Oriente, Norteamérica, Europa y Asia que incluyen operadores de tours terrestres, e-travel, operadores de tours en destino, asociaciones nacionales e internacionales de viajes, y transporte aéreo, lanzó la comunidad empresarial .Travel SmartConnect Business exclusiva para miembros en LinkedIn. La misión de la comunidad es reunir a sus miembros para promover sus negocios, tejer redes de referencias y establecer relaciones duraderas con compradores y proveedores afines. Pertenecer a la comunidad empresarial SmartConnect no tiene costo para los usuarios de dominios .Travel.

"Desde 2005, miles de agencias de viajes y operadores de tours han usado nombres bajo el dominio .Travel con el objetivo de diferenciarse como proveedores extraordinarios de servicios en nuestra industria. Ahora, la comunidad empresarial de .Travel SmartConnect en LinkedIn ofrece un destino aglutinador donde estos negocios puedan compartir conocimientos, tejer redes con socios actuales y potenciales, y expandir su huella en el ámbito de los viajes", dijo Birger Bäckam, presidente ejecutivo y presidente del directorio de TTPC.

Los expertos reconocen a .Travel como extensión exclusiva al nombre de un dominio que puede beneficiar a la industria de los viajes en todo el planeta. ".Travel es ideal para los viajes y el turismo, y ayuda a transmitir el mensaje de quiénes somos y qué hacemos", dijo Steffi Gretschel, directora de relaciones públicas internacionales de Leipzig.Travel.

Dentro del lanzamiento de la comunidad empresarial de .Travel SmartConnect, .Travel tiene la promoción "Bounce Back with .Travel" (Recupere su economía con .Travel), vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 y ofreciendo nombres bajo el dominio .Travel por tan solo $9,99 dólares para que las empresas de viajes y turismo comercialicen mejor sus marcas y establezcan contacto con sus clientes en línea.

Acerca de The Travel Partnership Corporation (TTPC)

The Travel Partnership Corporation (TTPC), corporación no lucrativa con sede en Washington D.C., fue formada para promover el dominio del más alto nivel .Travel para una industria en específico. TTPC está abierta a todas las asociaciones de viajes y turismo que actúen de buena fe, constituye un consorcio de entidades de la industria de los viajes y representa a un amplio sector transversal del ramo al incluir a más de un millón de agentes de viajes, operadores de tours, aerolíneas, hoteles, compañías de renta de autos, líneas de cruceros, compañías de autobuses, transbordadores, líneas de ferrocarril, parques temáticos, oficinas de convenciones y oficinas nacionales de turismo.

Más información en http://www.ttpc.travel/.

Acerca de Donuts Inc. y .Travel

.Travel pertenece y es operado por Donuts Inc., el mayor registro internacional y global de nuevos dominios del más alto nivel (top-level domains, TLD). Donuts simplifica y conecta un mundo fragmentado en línea con nombres de dominios y tecnologías relacionadas que permiten a las personas y a los negocios desarrollar, comercializar y apropiarse de sus identidades digitales. Además de nuestros TLD relacionados con los viajes, Donuts ofrece una amplia variedad de nombres claros y relevantes para usarse como identificadores empresariales (como .ltd, .company), con fines de navegación (como .careers, .support), en mercados verticales (como .photography, .cafe o .builders) o en espacios genéricos más amplios (como .social, .world o .live).

Más información sobre el dominio del más alto nivel .Travel en: https://www.travel.domains/travel/.

