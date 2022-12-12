Компания Tronsmart выпустила акустическую систему для вечеринок Bang SE с временем воспроизведения до 24 часов

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Tronsmart

Dec 12, 2022, 10:43 ET

Она оснащена светомузыкой для зажигательных вечеринок

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 12 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Tronsmart выпустила новую колонку для вечеринок — превосходную модель Bang SE. Колонка Bang SE входит в линейку Tronsmart Bang и гарантирует 24-часовое воспроизведение в сопровождении великолепного светового шоу.

Линейка динамиков Tronsmart Bang 

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Tronsmart Bang SE Portable Party Speaker
Tronsmart Bang SE Portable Party Speaker

Линейка Tronsmart Bang отлично зарекомендовала себя среди колонок для вечеринок и включает модели Bang, Bang Mini и самую популярную — Bang SE.

Модель Tronsmart Bang SE, предназначенная для использования на открытом воздухе, имеет впечатляющую яркую стереосистему мощностью в 40 Вт при очень приемлемом весе — около 2 кг. Благодаря двум 3,1-дюймовым полнодиапазонным динамикам она обеспечивает исключительное качество звучания и выдает громкий и чистый звук.

Чтобы еще больше расширить ее звуковые возможности, беспроводная Bluetooth колонка Tronsmart оснащена функцией SoundPulse, которая усиливает звук и даже имеет алгоритм усиления низких частот, предназначенный для воспроизведения мощных басов.

Праздник здесь и сейчас 

Хотите оживить вечеринку колонкой, которая может превратить любое место в танцевальный зал? Колонка Bang SE для этого и создана! Модель Bang SE справится с любым саундтреком, а если пришло время повеселиться, то у вас есть все необходимое для вечеринки — готовое звуковое и световое шоу. Встроенная ручка и съемный ремешок позволяют взять колонку Bang SE с собой, куда бы вы ни шли.

Портативная акустическая система для вечеринок в помещении и на открытом воздухе 

Компания Tronsmart модернизировала дизайн своей линии колонок, объединив в них мобильность, функциональность и развлекательность. Водонепроницаемость уровня IPX6 для защиты от пыли, брызг или проливов делает модель Bang SE непревзойденной. Это означает, что ее можно использовать в пыльной и влажной среде без риска повреждения.

Колонки Bang SE оснащены аккумулятором, обеспечивающим до 24 часов воспроизведения, а также могут использоваться как зарядное устройство для мобильных телефонов. Кроме того, возможность стереофонического сопряжения делает их превосходным выбором для домашней аудиосистемы, обеспечивая более громкое и широкое акустическое поле.

Портативные колонки для вечеринок Bang SE мощностью 40 Вт уже доступны со скидкой для первых покупателей на сайте компании Tronsmart. Более подробная информация и полная линейка акустических систем компании представлены на странице с информацией о продукции.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1965389/Tronsmart_Bang_SE_Portable_Party_Speaker.jpg 

SOURCE Tronsmart

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