"Цветной отчет" HONOR 20: "позитивность" - новейший тренд мировых столиц моды

"Цветной отчет" HONOR 20 был составлен с целью привлечь внимание к этому досадному упущению и мотивировать людей отмечать волшебный мир красок вокруг них, используя для этого передовые возможности профессиональной камеры HONOR 20 Series - привлекая силу позитивных перемен в свою жизнь.

По данным "цветного отчета" HONOR 20 две трети (66%) людей на нашей планете считают, что цвет их одежды позволяет оказать нужное первое впечатление, а более половины (53%) жителей земли уверены, что другие люди судят о них по цветам одежды.

Эксперт по вопросам колористики Жюль Стэндиш (Jules Standish) - ведущий авторитет в сфере цветовых тенденций, - объясняет столь заметное влияние цвета тем фактом, что он вызывает эмоциональную, а не рациональную реакцию в нашем мозге:

"Первые впечатления очень важны, и нет лучшего способа рассказать миру о себе, чем с помощью одежды. Голубые и синие оттенки в одежде и аксессуарах помогают вам создать имидж, доверия, дипломатичности и надежности - идеальный для собеседований с потенциальным работодателем. Черный наряд на первое свидание окутывает вас завесой таинственности и позволяет держать эмоции под контролем, если вы намерены раскрыть вашу истинную натуру на более поздних этапах взаимоотношений. А красный, напротив, излучает страсть и возбуждения, требуя к себе повышенного внимания".

Чтобы побудить людей наблюдать и уделять больше внимание чудесным цветам в окружающем мире, бренд HONOR прошлым вечером представил новинку - HONOR 20 series. Устройство, оснащенное четырьмя лучшими в своем классе ИИ-камерами, представляет собой новую технологию, сочетающую в себе производительность DSLR с комфортом и стилем смартфона. Четыре разных объектива обеспечивают пользователям возможность днем и ночью превращать волшебные мгновения жизни в снимки или видеоролики.

Президент HONOR Джордж Чжао (George Zhao) отметил: "Команда HONOR отлично осознает всю важность цвета. В линейке HONOR 20 series используются самые современные технологии фотокамер, помогающие пользователям исследовать чудеса света так, как это никогда не было возможно раньше. HONOR понимает, что цвет - это не просто нечто, видимое глазу, но некая эмоция, которую мы ощущаем - и осознание этого факта имеет основополагающее значение для успешного проектирования нового смартфона".

Исповедуемая брендом HONOR философия "Always Better" воплощается в инновационном дизайне и уникальных цветах нового смартфона HONOR 20 - Phantom Black и Phantom Blue. Великолепие этих цветовых оттенков подчеркивает ультрасовременный динамический голографический узор. Стеклянная задняя панель с динамическим голографическим рисунком производится посредством двухэтапного процесса с применением передовой технологии HONOR Triple 3D Mesh. Нижний слой получают с помощью чрезвычайно скрупулезного процесса. Он состоит из миллионов миниатюрных призм, напоминающих осколки бриллиантов. В результате достигается глубокий оптический эффект, отличающий HONOR 20 Series от своих предшественников.

