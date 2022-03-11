"Углеродная нейтральность" создает новую эру | Что д-р Фан увидел на MWC?

Посетители не могут не заметить экологически чистые ИКТ-технологии и практики компании Huawei, которые привлекли тысячи людей, желающих увидеть, что будет делать этот гигант в эпоху углеродной нейтральности.

Д-р Фан Лянчжоу (Fang Liangzhou), вице-президент компании Huawei Digital Power представил выставочный район Digital & Smart forest, названный концепцией Huawei Digital Power. Напротив выставочной зоны HUAWEI д-р Фан поделился своими наблюдениями и мыслями об углеродной нейтральности с помощью новых технологий, продуктов и решений.

В 1-ом павильоне выставки MWC слоган Huawei "Lighting up the Green Future" («Освещая экологически чистое будущее»), который обобщил видение компании Huawei, заключающееся в непрерывном создании ценности для клиентов за счет непрерывного внедрения инноваций и построения лучшего, экологичного будущего, произвел потрясающее впечатление.

Для поддержки стратегии экологически безопасного развития провайдеров компания Huawei выдвинула точку зрения «Больше бит, меньше ватт» и внедрила системное решение «экологичный объект, экологичная сеть и экологичная эксплуатация», для содействия провайдерам в непрерывном увеличении пропускной способности сети и снижении потребления электроэнергии на каждый бит. Добавив 5G без увеличение операционных расходов на энергию, а также решения «один объект — один коммутатор», «один объект — один источник питания», компания HUAWEI повысила энергоэффективность с 89% до 97%, и снизила стоимость одного ватта на 20%. Полученные данные дают нам представление о будущем экологически чистых сетей 5G.

С распространением цифровых сервисов, ускорением и высокой плотностью размещения центров обработки данных традиционная бетонная архитектура становится все более сложной; строительство, развертывание, эксплуатация и техническое обслуживание, а также управление становятся более трудоемкими, а степень надежности понижается. Таким образом, с помощью модульной концепции компания Huawei сосредоточивает свое внимание на моноприводном интеллектуальном анализе модульности, а также на четырех крупных реконструкциях, включая реконструкцию архитектуры, контроль температуры, эксплуатацию и техническое обслуживание, а также решение для энергоснабжения, выводя центры обработки данных нового поколения на новый уровень минимализма, экологичности, интеллектуальности и надежности.

Предполагается, что с углублением развития ИКТ-технологий, ускорением развития экологически чистых ИКТ-технологий производители оборудования подобные Huawei продолжат практиковать концепцию «Больше бит, меньше ватт», предпринимая усилия по стимулированию отраслей за счет прорыва в теории, материалах и алгоритмах для достижения сокращения углеродных выбросов и экономии энергии.

Photo — https://mma.prnewswire.com/media/1764042/1.jpg

SOURCE Huawei