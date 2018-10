"UMAMI", el documental sobre alimentos de nueva generación, causa sensación en su estreno

PEKÍN, 25 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Recientemente, el documental sobre alimentos "UMAMI" conquistó a la audiencia en su estreno. "UMAMI" es un documental sobre los alimentos de nueva generación producido conjuntamente por el Centro de Cine y Televisión de Agricultura de China, Z. J. Omnimedia (Beijing Zhongjingwenguang International Advertisement Co., Ltd.), Shanghai Tohkin Group y Shanghai Totole Food Co., Ltd.