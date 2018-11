"Universidades devem fazer mais pela comunidade internacional" - Declaração conjunta do Fórum Westlake sobre Educação Superior

HANGZHOU, China, 5 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Universidade Westlake, uma universidade de pesquisa sem fins lucrativos, realizou o primeiro Fórum Westlake sobre Educação Superior em 20 de outubro de 2018, em Hangzhou, China. O evento, que começou após a cerimônia de fundação da Universidade realizada no mesmo dia, deu as boas-vindas a importantes educadores e a distintos acadêmicos de universidades de renome internacional de todas as partes do mundo para explorar os papéis das instituições de ensino superior nas questões globais e na vanguarda do avanço tecnológico.

"Estamos vivendo um período de considerável preocupação, uma polarização considerável no nível político, mas também um período de antiglobalização.

"As universidades têm um papel fundamentalmente importante a desempenhar para garantir que, apesar desses períodos de retórica antiglobalização pelos quais estamos passando, continuemos a nos envolver e a construir pontes entre os países. Precisamos continuar a garantir que nossos formandos estejam preparados para ocupar seu lugar na economia global, em um mundo onde provavelmente se encontrarão vivendo e trabalhando em vários países diferentes", disse Andrew Hamilton, presidente da Universidade de Nova York durante seu discurso no fórum.

Depois de uma proposta do professor Yigong Shi, presidente da Universidade Westlake, os presidentes e representantes das universidades nacionais e internacionais presentes no fórum concordaram por unanimidade em assinar e divulgar a seguinte declaração conjunta:

"A humanidade enfrenta enormes desafios globais em temos de desenvolvimento econômico, educação, energia, meio ambiente, alimentos, mudanças climáticas e saúde. Como pilar indispensável de qualquer sociedade moderna, as universidades transformam o mundo através da educação e da pesquisa. A educação e a pesquisa transcendem as fronteiras nacionais e se beneficiam enormemente da colaboração e da cooperação internacional.

Para enfrentar os desafios globais e responder aos chamados da nossa comunidade e do mundo, acreditamos que as universidades devem desempenhar um papel mais ativo através de uma melhor colaboração e cooperação."

Incluídos na declaração conjunta estão os seguintes princípios orientadores para uma maior cooperação:

Incentivar o intercâmbio de estudantes

Facilitar visitas regulares de docentes e funcionários

Promover a pesquisa interdisciplinar conjunta

Fortalecer as colaborações em pesquisa e assuntos acadêmicos

Proteger a liberdade acadêmica dentro do marco legal de cada nação

Simultaneamente ao Fórum Westlake 2018 sobre Educação Superior aconteceu o primeiro Fórum WE sobre as Fronteiras das Ciências e Transformação. Como o nome de "Enfrentando o Futuro: Desafios e Oportunidades", o Fórum WE inaugural contou com palestras sobre uma série de tópicos de vencedores do Prêmio Nobel, incluindo James D. Watson, Brian K. Kobilka, Jean-Marie Lehn, Sir Fraser Stoddart e Jonathan M. Rothbergand, além de renomados acadêmicos, incluindo Ching Wan Tang e George M. Church, sobre os principais tópicos relacionados com a pesquisa acadêmica e o avanço da humanidade.

Para mais detalhes sobre a declaração conjunta, o evento inaugural da Universidade Westlake, o Fórum Westlake sobre Educação Superior ou o Fórum WE, visite: www.westlake.edu.cn

