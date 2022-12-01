Компания Vantage представила платформу социальной торговли для интерактивного трейдинга

Приложение Vantage также доступно на большем количестве моделей телефонов

ПОРТ-ВИЛА (Вануату), 1 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Vantage (также Vantage Markets), брокерская компания, работающая с множеством инвестиционных инструментов, запустила платформу социальной торговли в приложении Vantage, превратив его в универсальное приложение, поддерживающее как обычную, так и социальную торговлю.

Lian Jie, Assistant App Marketing Director, Vantage Vantage introduces Social Trading to make trading more interactive

Социальная торговля — это инновационная функция, которая превращает торговлю в социальное явление. Опытные трейдеры могут делиться своими стратегиями, предоставляя свои сигналы. Начинающие трейдеры могут следить за многочисленными сигналами, получать информацию от опытных инвесторов и строить свои торговые стратегии на основе чужих сделок.

Приложение Vantage дает доступ к более чем 1000 инструментов, включая торговлю контрактами на разницу цен на валютном рынке, сырьевыми товарами, индексами, энергоносителями, акциями, биржевыми инвестиционными фондами и облигациями.

Оно имеет интуитивно понятную систему навигации и предоставляет широкий спектр графиков, технических инструментов, типов ордеров, персонализированных отчетов и оповещений. Приложение Vantage, доступное на 14 языках, также предоставляет анализ рынка и рыночные новости на базе данных порталов Trading Central и FX Street.

В связи с растущим спросом на мобильную торговлю на рынках, ориентированных на мобильные устройства, приложение Vantage теперь поддерживается на устройствах OPPO, VIVO, Huawei, Xiaomi и Samsung, а также на устройствах на базе iOS и Android.

Помощник директора по маркетингу приложений компании Vantage Лиан Цзе (Lian Jie) объясняет, как новая функция произвела революцию в традиционной отрасли контрактов на разницу цен: «По мере того, как наши активные инвесторы становятся все моложе, наши клиенты все охотнее изучают и внедряют инновационные методы торговли, такие как социальная торговля, выходящие за рамки традиционных методов торговли. Мы в компании Vantage понимаем, что технологии и инновации не знают границ, поэтому использовали все возможности технологий в нашем приложении Vantage, чтобы удовлетворить потребности нового поколения и обеспечить беспрепятственную и удобную работу для всех наших клиентов».

Информация о компании Vantage

Компания Vantage (Vantage Global Limited, зарегистрирована Комиссией по финансовым услугам Вануату под номером 700271) — международная брокерская компания, работающая с множеством торговых инструментов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли контрактами на разницу цен на валютном рынке, сырьевыми товарами, индексами, акциями, биржевыми инвестиционными фондами и облигациями.

Компания Vantage работает на рынке уже более 13 лет и имеет в штате более тысячи сотрудников в 30 с лишним офисах по всему миру.

Компания Vantage — это больше, чем просто брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также удобную торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

торгуйте с умом вместе с @vantage

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SOURCE Vantage