Компания Vantage представила Supercar Blondie в качестве посла бренда

Блогер Supercar Blondie начинает сотрудничество с Vantage Markets в области финансового образования

ГРАНД КАЙМАН, Каймановы острова, 18 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Мультиактивный брокер Vantage International Group Limited («Vantage» или «Vantage Markets») с радостью представляет Александру Мэри Хирши, известную как Supercar Blondie, в качестве посла своего бренда.

Данное партнерство знаменует собой важный этап сотрудничества между онлайн-брокером и блогером, и его целью является использование соответствующих знаний для обеспечения доступного и актуального финансового образования как на платформах Vantage, так и на образовательном онлайн-канале Supercar Blondie «Xplained».

Alexandra Mary Hirschi from Supercar Blondie, and Nadine Azzam, Head of MENA for Vantage, at the signing ceremony and press conference held on 18 January in Dubai.

Директор отдела стратегии и торговли в Vantage Марк Деспальер (Marc Despallieres): заявил следующее: «Мы действительно рады снова поработать с Supercar Blondie, но уже в качестве посла нашего бренда. Ее смелая позиция, техническая подкованность и глобальная привлекательность идеально подходят для повышения узнаваемости нашего бренда Vantage среди молодой и более требовательной аудитории. Я знаю, что ее уникальный стиль презентации поможет развеять мифы о торговле и сделать ее доступной и актуальной для всех».

Данный блогер собирает более 1 миллиарда просмотров в месяц в социальных сетях и имеет более чем 85 млн подписчиков по всему миру. Supercar Blondie является ведущим голосом и влиятельным лицом в традиционно мужской индустрии, поэтому данное сотрудничество отражает приверженность компании Vantage к расширению прав и возможностей женщин наряду с общим стремлением к инновациям и борьбе с изменением климата, что согласуется с партнерством Vantage и NEOM McLaren Extreme E.

Александра Мэри Хирши заявила: «Я обеими руками за то, чтобы предоставлять нашей аудитории захватывающий и образовательный контент. Одной из наших ключевых целей в 2023 году является расширение возможностей нашей аудитории путем предоставления доступных материалов для финансового образования. Поэтому я очень рада сотрудничеству с таким лидером рынка, как Vantage, в целях всеобщего повышения планки в области финансового образования и финансовой грамотности. Vantage — это компания с большим сердцем, и интересно посмотреть, какие результаты у нас получатся».

Это заявление знаменует собой укрепление партнерских отношений между двумя организациями, которые впервые были установлены в 2022 году, когда Supercar Blondie принимала участие в инициативе Blue Carbon на Сардинии (Италия) в рамках официального начала корпоративного применения ESG-критериев в Vantage и привлечения внимания к изменению климата.

Информация о компании Vantage

Vantage (Vantage International Group Limited) - мультиактивный брокер, предоставляющий клиентам доступ к гибкому и высокоэффективному сервису для торговли контрактами на разницу цен на Forex, биржевыми товарами, индексами, акциями, биржевыми инвестиционными фондами и облигациями.

Компания Vantage, обладающая более чем 13-летним опытом работы на рынке, насчитывает более 1000 сотрудников в больше чем 30 представительствах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также удобную торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage App в App Store или Google Play.

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SOURCE Vantage