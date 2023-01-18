Компания Vantage представила Supercar Blondie в качестве посла бренда
Jan 18, 2023, 11:14 ET
Блогер Supercar Blondie начинает сотрудничество с Vantage Markets в области финансового образования
ГРАНД КАЙМАН, Каймановы острова, 18 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Мультиактивный брокер Vantage International Group Limited («Vantage» или «Vantage Markets») с радостью представляет Александру Мэри Хирши, известную как Supercar Blondie, в качестве посла своего бренда.
Данное партнерство знаменует собой важный этап сотрудничества между онлайн-брокером и блогером, и его целью является использование соответствующих знаний для обеспечения доступного и актуального финансового образования как на платформах Vantage, так и на образовательном онлайн-канале Supercar Blondie «Xplained».
Директор отдела стратегии и торговли в Vantage Марк Деспальер (Marc Despallieres): заявил следующее: «Мы действительно рады снова поработать с Supercar Blondie, но уже в качестве посла нашего бренда. Ее смелая позиция, техническая подкованность и глобальная привлекательность идеально подходят для повышения узнаваемости нашего бренда Vantage среди молодой и более требовательной аудитории. Я знаю, что ее уникальный стиль презентации поможет развеять мифы о торговле и сделать ее доступной и актуальной для всех».
Данный блогер собирает более 1 миллиарда просмотров в месяц в социальных сетях и имеет более чем 85 млн подписчиков по всему миру. Supercar Blondie является ведущим голосом и влиятельным лицом в традиционно мужской индустрии, поэтому данное сотрудничество отражает приверженность компании Vantage к расширению прав и возможностей женщин наряду с общим стремлением к инновациям и борьбе с изменением климата, что согласуется с партнерством Vantage и NEOM McLaren Extreme E.
Александра Мэри Хирши заявила: «Я обеими руками за то, чтобы предоставлять нашей аудитории захватывающий и образовательный контент. Одной из наших ключевых целей в 2023 году является расширение возможностей нашей аудитории путем предоставления доступных материалов для финансового образования. Поэтому я очень рада сотрудничеству с таким лидером рынка, как Vantage, в целях всеобщего повышения планки в области финансового образования и финансовой грамотности. Vantage — это компания с большим сердцем, и интересно посмотреть, какие результаты у нас получатся».
Это заявление знаменует собой укрепление партнерских отношений между двумя организациями, которые впервые были установлены в 2022 году, когда Supercar Blondie принимала участие в инициативе Blue Carbon на Сардинии (Италия) в рамках официального начала корпоративного применения ESG-критериев в Vantage и привлечения внимания к изменению климата.
Информация о компании Vantage
Vantage (Vantage International Group Limited) - мультиактивный брокер, предоставляющий клиентам доступ к гибкому и высокоэффективному сервису для торговли контрактами на разницу цен на Forex, биржевыми товарами, индексами, акциями, биржевыми инвестиционными фондами и облигациями.
Компания Vantage, обладающая более чем 13-летним опытом работы на рынке, насчитывает более 1000 сотрудников в больше чем 30 представительствах по всему миру.
Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также удобную торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage App в App Store или Google Play.
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SOURCE Vantage
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