¡Vive una aventura de campamento en casa!

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril de 2020 /PRNewswire/ --Si ya se te están agotando las ideas o simplemente buscas sorprender a tus hijos con algo más original, prepárate para vivir una increíble aventura. ¿Qué te parecería irse de campamento? No necesitas salir de casa, los expertos de Bed Bath & Beyond te dicen cómo hacerlo como todo un profesional, desde la comodidad de tu hogar. Chicos y grandes: prepárense para vivir una experiencia inolvidable con solo cuatro pasos. La imaginación es el límite.

1. Preparen la casa de campaña

Este es el elemento más importante. Despejen un espacio de la casa para que ese sea su destino, de preferencia que no sea una habitación donde duerman habitualmente para que de verdad salgan de la rutina. Puedes armar tu propia casa de campaña con sábanas y ropa de cama que ya tengas; pero si quieres una experiencia más realista y no cuentas con una, pídela en línea para que llegue hasta tu puerta.

2. La ambientación es clave

Transpórtense al centro del bosque con tres elementos que crearán la atmósfera perfecta: 1) Arma un playlist con sonidos del bosque o canciones de campamento. 2) Apaga todas las luces y aparatos electrónicos en casa para dar mayor realismo, en su lugar, utilicen linternas para leer cuentos o contar historias. 3) Los olores nos dan acceso a recuerdos de personas o lugares, utiliza un difusor con aromas cítricos, madera o pino para que la experiencia sea mágica.

3. No olviden la comida

No se vale hacer pausas para ir a cenar a la cocina o cualquier actividad que rompa con la magia que has creado. Desde antes, preparen divertidos snacks que no necesiten calentarse, como sándwiches, verdura rallada, fruta y algún antojo que llevarán en recipientes dentro de sus mochilas de viaje, junto con cualquier otro objeto que puedan necesitar. Lleven suficiente agua.

4. Planea actividades divertidas

Organiza actividades que tus hijos podrían realizar en un campamento de verdad: para que tengan actividad física, puedes crear un juego de túneles; hacer un juego de pistas en donde ellos puedan encontrar algo que hayas escondido en algún lugar de la casa, esto les ayudará a saber resolver problemas y elaborar estrategias; y en la noche, si el cielo está despejado, podrían observar las estrellas y crear historias sobre ellas para incentivar su imaginación.

Puedes vivir esta aventura con artículos que ya tengas, o encuéntralos en www.bedbathandbeyond.com.mx sin necesidad de salir de casa.

