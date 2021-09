WeToo lança movimento para trazer empresas e indivíduos líderes para a luta contra o abuso infantil

GENEBRA e PARIS, 17 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- #WeToo, a primeira organização global do mundo a erradicar o abuso infantil, é lançada hoje. Ela reunirá empresas e indivíduos líderes para arrecadar fundos e conscientização para ajudar a enfrentar o abuso crescente de crianças em todo o mundo.

A UNICEF e a Organização Mundial da Saúde estimam que todos os anos 55 milhões de crianças na Europa, e cerca de um bilhão em todo o mundo, são vítimas de abuso físico, sexual ou psicológico ou negligência. Isso representa mais crianças do que a população da Europa sendo abusada globalmente.

Embora governos e ONGs como a UNICEF tenham feito muito para lidar com o abuso infantil, o problema ainda está crescendo, piorando com a pandemia da COVID. A #WeToo tem como objetivo trazer o dinamismo e os recursos do setor privado para o trabalho de acabar com o abuso infantil.

Ela fará isso de três maneiras:

Arrecadar dinheiro: a luta contra o abuso infantil é subfinanciada. Indivíduos e empresas líderes podem ajudar a corrigir isso. Distribuir de forma eficaz: não basta apenas arrecadar dinheiro; também precisamos levá-lo àqueles que possam usá-lo de forma mais eficaz e rápida. O comitê de especialistas #WeToo escolherá projetos para financiar em todo o mundo de acordo com o impacto e a qualidade. Todas as doações serão distribuídas, monitoradas e revisadas publicamente a cada 6 meses com análises provisórias para garantir que os marcos sejam alcançados no prazo por meio do uso da mais recente tecnologia de blockchain do Concordium. Campanha para a ação: nós, também, podemos fazer o nosso melhor para aumentar a conscientização não apenas sobre o problema, mas também sobre a solução. Quanto mais além a agenda pública de abuso infantil caminha, maior é a probabilidade de que a sociedade, incluindo governos, aja.

O primeiro evento do movimento será realizado em 16 de outubro de 2021, com um evento global de ioga com DJ organizado por Stewart Gilchrist and Friends, com sessões realizadas no Himalaia, Londres, Paris, Bali, Copenhague, Xangai e Nova York.

"As vozes das crianças precisam ser priorizadas e ouvidas, não silenciadas. É oportuno e apropriado que os adultos se unam e se comprometam a impedir o abuso infantil, e estou muito satisfeito que os principais líderes do setor privado tenham oferecido nos ajudar a resolver esta crise urgente global de abuso infantil. Isso é exatamente o que é necessário para melhorar a perspectiva para nossos filhos", disse Hanna Dam-Stokholm, fundadora da #WeToo.

#WeToo já concordou em trabalhar ao lado de um dos principais provedores de serviços profissionais do mundo, Ernst & Young, Live Nation, o principal promotor de música ao vivo do mundo e o Concordium, a empresa líder em blockchain.

O plano de campanha da organização foi elaborado pelo Comitê #WeToo Expert, composto por alguns dos melhores especialistas em proteção infantil do mundo, como o Dr. Pierre Levy-Soussan, especialista em tribunais franceses e especialista internacional em proteção infantil, e o Dr. Rasmus Kjeldahl, diretor da ONG infantil dinamarquesa "Børns Vilkår."

#WeToo já tem em vigor uma agenda empolgante de eventos, campanhas, alianças e concertos futuros, cujos detalhes serão divulgados posteriormente.

Sobre Hanna Dam-Stokholm

Especialista sênior do setor de logística e no lançamento e construção de marcas de luxo em todo o mundo (A.P.Moller-Maersk, Estee Lauder, KAO...). Ativista, determinada a impedir a ignorância de abuso infantil e violência conjugal.

Contato #WeToo:

Maribel Conti

Assessora de imprensa

[email protected]

+44 (0)7557 491860

6 Rue de la Rôtisserie, 1204 Genebra, Suíça

15 Rue Danielle Casanova, 75001 Paris, França

FONTE #WeToo

Related Links

https://www.wetoo.info



SOURCE #WeToo