Сеть WOO Network присоединяется к экосистеме FinTech Poland

ВАРШАВА (Польша), 4 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Признавая роль Польши в более широком развитии цифровых активов в Европейском Союзе и внедрении инноваций в этой сфере, сеть WOO Network присоединилась к экосистеме FinTech Poland, целью которой является обмен ключевой информацией об инновационном, безопасном и ответственном польском рынке криптоактивов.

In the photo, Paweł Widawski, CEO of FinTech Poland at a recent meet-up in Poland. Separately, Jack Tan, Co-founder of WOO Network, said he likes to be part of these discussions, especially in pushing for responsible fintech.

В последнее время в Польше наблюдается рост числа владельцев криптовалютных кошельков, связанный с тем, что многие компании начинают принимать криптовалюты в качестве платежного средства. По такому показателю, как процент населения, имеющего криптовалютные кошельки, страна входит в десятку ведущих стран Европы. На текущий момент в Польше насчитывается более миллиона владельцев криптовалютных кошельков, что составляет 2,8% ее населения.

«Эта экосистема очень активно способствует развитию национальной криптовалютной экосистемы и сети web3 в целом, и мы хотели бы принять участие в проводимых в ее рамках обсуждениях, особенно по вопросам продвижения социально ответственного финтех сектора», — заявил соучредитель WOO Network Джек Тан (Jack Tan).

Экосистема Fintech Poland нацелена на повышение конкурентоспособности и интернационализацию польского рынка финансовых инноваций путем реализации совместных инициатив, разработки рыночных стандартов, проведения диалога по вопросам регулирования и совместного выявления препятствий и возможностей для развития. Эта инициатива направлена на ускорение процесса формирования финансово-технологического сообщества через организацию совещаний, создание рабочих групп и проведение совместно организуемых семинаров и конференций.

«В последнее время рынок криптоактивов развивается весьма динамично. Корпорации и финансовые учреждения по всему миру проявляют все больший интерес к этому классу активов и возможностям для развития бизнеса, открывающимся благодаря блокчейн-технологии. Одновременно Европейский союз решил стать пионером в области создания нормативно-правовой базы для регулирования рынков криптоактивов (MiCA), разработав соответствующий регламент.

Следовательно, криптовалюты становятся частью мирового финансового сектора. Поэтому особенно важно, когда организации, имеющие опыт работы на криптовалютном рынке, такие как WOO Network, заявляют о своем участии в нашей экосистеме. Их опыт является очень ценным для создания конкурентоспособного и инновационного, но в то же время безопасного и социально ответственного рынка криптоактивов в Польше», — заявил глава компании FinTech Poland Павел Видавски (Paweł Widawski).

«Мы рады приветствовать WOO Network в своей экосистеме, потому что их команда сформирована из людей, имеющих различный жизненный опыт, а основатели имеют солидный стаж работы в финансовой сфере. Такой опыт будет весьма полезен как для обмена мнениями и идеями, так и для обсуждения проблем в рамках нашего финтех сообщества», — отметил г-н Видавски.

Компания FinTech Poland также является членом-учредителем Европейской ассоциации цифровых финансов (EDFA), независимого некоммерческого отраслевого объединения, в состав которого входят 15 европейских экосистем, представляющих тысячи членов. Все они активно сотрудничают с директивными органами разных уровней в целях создания единого рынка и обеспечения конкурентоспособности европейских компаний.

WOO X — торговая платформа для профессиональных трейдеров, оснащенная полностью настраиваемыми модулями, которая предлагает свои услуги по низким ценам или бесплатно, а также обеспечивает глубокую ликвидность активов, торгуемых в сети WOO Network, соединяющей трейдеров, биржи, финансовые учреждения и платформы DeFi. Токен WOO используется в продуктах CeFi и DeFi для стейкинга (хранения средств на криптовалютных счетах) и получения скидок при оплате за обслуживание. Сеть WOO Network была создана мультистратегийной трейдинговой компанией Kronos Research, специализирующейся в таких областях, как брокерская/дилерская деятельность, арбитраж, консалтинг (CTA) и высокочастотный трейдинг (HFT), со среднесуточным объемом торгов на мировых криптовалютных биржах в среднем от 5 до 10 млрд долларов.

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