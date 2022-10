SEÚL, Corea del Sur, 6 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El lanzamiento oficial del 6 de octubre de "Hero Blaze: Three Kingdoms" en Google Play Store y Apple App Store por parte de NATRIS, editor y desarrollador de juegos, también conocido como una plataforma NFT de metaverso, está captando la atención de jugadores de todo el mundo. Incluso antes del lanzamiento, durante su período de preinscripción, "Hero Blaze: Three Kingdoms" fue presentado en Google Play Store y concitó gran expectativa.

¡Ya se lanzó "HERO BLAZE: THREE KINGDOMS", el nuevo juego móvil para jugar y ganar!

Este lanzamiento global incluye todas las regiones con excepción de Japón, Taiwán, Hong Kong, Macao y China. El lanzamiento en Japón, Taiwán, Hong Kong y Macao tendrá lugar en octubre.

El desarrollador NATRIS ha preparado varios eventos para celebrar el lanzamiento global y dar la bienvenida a los usuarios de todo el mundo. Solo inicie sesión en el juego y recibirá a "Zhuge Liang", el héroe de siete estrellas ubicado en el primer lugar de la clasificación, y complete aventuras diarias para recibir opciones para participar en el sorteo aleatorio de "piedras MUDOL". Los usuarios pueden conseguir "piedras MUDOL" a través de diversos juegos y sistemas en "Hero Blaze: Three Kingdoms", e intercambiarlos en el sitio web oficial por "tokens MUDOL2" (el "token MUDOL2" aparece listado en Huobi y MEXC).

"La IP de The Three Kingdoms en la que se basa "Hero Blaze: Three Kingdoms" es aclamada a nivel mundial y tiene muchos fanáticos. "Hero Blaze: Three Kingdoms", que tuvo gran acogida en Corea, vio la luz en Asia y en el mundo gracias al gran apoyo de los leales usuarios que juegan el juego", señala el portavoz de NATRIS. "En el futuro, no escatimaremos esfuerzos para mejorar aún más el servicio de juegos para nuestros usuarios".

Paralelamente, el video promocional para "Hero Blaze: Three Kingdoms" se lanzó en YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

Además, la información más reciente sobre "Hero Blaze: Three Kingdoms" está disponible en el sitio web oficial y en Discord.

Descripción general del juego

Nombre: "Hero Blaze: Three Kingdoms"

Género: RPG Casual

Plataforma: iOS / Android

iOS: https://apps.apple.com/us/app/id1599064729

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natris.samplrebirthlite.kr

Fecha de lanzamiento: 6 de octubre de 2022

Sitio web oficial: https://heroblaze3kd.io/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

Discord: https://discord.com/invite/heroblaze3kd

Consultas: https://natris.oqupie.com/portals/1652

©NATRIS CORP. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1915812/Natris_game_image.jpg

FUENTE NATRIS

