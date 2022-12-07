Саммит Yidan Prize 2022: платформа для привлечения внимания к вопросам педагогики

Саммит Yidan Prize 2022: платформа для привлечения внимания к развитию и расширению прав и возможностей педагогов

ГОНКОНГ, 7 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Вчера международный благотворительный фонд в поддержку самой престижной премии в сфере образования Yidan Prize Foundation провел саммит Yidan Prize 2022.

Учителя сталкиваются с задачами, более сложными, чем когда-либо ранее. В сентябре на Саммите ООН по трансформации образования Организация Объединенных Наций призвала всех нас оказать более эффективную поддержку учителям. В этом году на саммите Yidan Prize собрались ведущие специалисты в области образования, политики и благотворительности, чтобы обсудить, что значит быть учителем сегодня и завтра.

Dr Linda Darling-Hammond, 2022 Yidan Prize for Education Research Laureate and Founder of the Learning Policy Institute, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘Reshaping teacher preparation in light of the pandemic’ Professor Yongxin Zhu, 2022 Yidan Prize for Education Development Laureate, and Founder of New Education Initiative, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘What it means to be a teacher: identity, motivation and skills’

В ходе ряда обсуждений эксперты проанализировали эффективные способы поддержки развития и расширения прав и возможностей преподавателей, важность установления связей между политикой и практикой в области образования, инноваций в области обучения точным наукам и вопросы того, как сотрудничество может стимулировать перемены в учебных классах.

Основатель премии Yidan Prize д-р Чарльз Чен Йидан (Charles Chen Yidan) заявил следующее: «Образование — это экосистема. Чтобы эта экосистема процветала, она должна обеспечивать условия, признающие и поддерживающие важную работу преподавателей и способствующие их успеху».

Лауреат премии Yidan Prize 2022 года за исследования в области образования д-р Линда Дарлинг-Хаммонд (Linda Darling-Hammond) вместе с другими экспертами в области образования обсудила проблемы и возможности, возникшие в сфере образования во время пандемии. Она обратила внимание на программы подготовки учителей, которые успешно подготовили учителей к меняющемуся миру, основываясь на примерах из образовательных систем Китая, Новой Зеландии, Сингапура и США. Участники дискуссии также обсудили важность установления связей между исследованиями, практикой и политикой.

Во второй дискуссионной панели приняли участие лауреат премии Yidan Prize 2020 года за исследования в области образования и основатель компании PhET Interactive Simulations профессор Карл Виман (Carl Wieman), директор PhET Interactive Simulations д-р Кэти Перкинс (Kathy Perkins) и посол PhET в Африке Захария Мбасу (Zachariah Mbasu). Они обсудили, каким образом такие инновации, как интерактивные математические и научные симуляции, предлагаемые компанией PhET, могут стать мощными инструментами в классе, устраняя барьеры и давая учащимся более активную роль в процессе обучения. Они также говорили о том, каким образом такие программы, как PhET Fellowship, помогают ускорить внедрение увлекательных и научно обоснованных методов преподавания и обучения в области точных наук.

На другой дискуссионной панели профессор Юнсин Чжу (Yongxin Zhu), лауреат премии Yidan Prize 2022 года за развитие образования, поделился впечатляющими примерами мотивации учителей и практических методов профессионального развития, опираясь на более чем 20-летний опыт, накопленный в рамках Новой образовательной инициативы в Китае. Участники исследований поделились стратегиями создания прочных сетевых организаций коллег, которые объединяют учителей и дают им возможность учиться друг у друга. Они также говорили о том, как центры онлайн-обучения преобразили и расширили возможности обучения учителей в режиме онлайн, что особенно важно в контексте пандемии и не только.

На саммите была также рассмотрена меняющаяся роль благотворительности. Представители Фонда Д. Х. Чэна и Фонда Бэй Шань Тан подчеркнули важность сотрудничества с заинтересованными сторонами в сфере образования для поддержки профессионального роста учителей на местном уровне. Учителя из ряда школ Гонконга также привели примеры экспериментальных программ, которые заблаговременно помогают преподавателям готовить учащихся к будущему.

Объявление лауреатов премии Yidan Prize 2022 года

4 декабря д-р Линда Дарлинг-Хаммонд и профессор Юнсин Чжу получили премию Yidan Prize 2022 года за исследования в области образования и премию Yidan Prize 2022 года за развитие образования соответственно за выдающуюся работу по развитию навыков, необходимых учителям и молодежи для процветания в XXI веке. Они присоединяются к мировому сообществу законодателей перемен в сфере образования фонда Yidan Prize Foundation и Совету знаменитостей Yidan.

Заявки на получение премии Yidan Prize 2023 года открыты

Прием заявок на получение премии Yidan Prize 2023 года открыт и завершится 31 марта 2023 года. 18 января 2023 года фонд Yidan Prize Foundation проведет вебинар, где его специалисты поделятся дополнительной информацией о премии и требованиях к участникам.

Более подробная информация о выдвижении заявки на получение премии Yidan Prize представлена на сайте фонда Yidan Prize Foundation: https://yidanprize.org/the-prize/nominations/

ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ YIDAN PRIZE FOUNDATION

Yidan Prize Foundation — международный благотворительный фонд, деятельность которого посвящена созданию более благоприятных условий жизни с помощью образования. С помощью премии и сети новаторов фонд поддерживает перспективные проекты и внедрение новых практик в сфере образования, в том числе тех из них, которые способны положительно повлиять на жизнь и общество.

Yidan Prize — это премия в области инклюзивного образования, которая обеспечивает признание отдельных лиц или команд, внесших значительный вклад в теорию и практику образования. В его состав входят две премии: Yidan Prize за исследования в области образования и Yidan Prize за развитие образования. Они предназначены для внедрения перемен: лауреаты получают проектный фонд в размере 15 млн гонконгских долларов в течение трех лет, что поможет им расширить свою работу, а также золотую медаль и денежный приз в размере 15 млн гонконгских долларов (разделяемый поровну между участниками команды).

Более подробная информация представлена на сайте yidanprize.org, или вы можете обратиться по адресу [email protected].

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SOURCE Yidan Prize Foundation