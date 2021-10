1.200 empresas e 45.506 visitantes do WETEX & Dubai Solar Show na Expo 2020 Dubai

Ao longo de 3 dias, os visitantes da maior exposição desse tipo na região e uma das maiores exposições especializadas do mundo, aprenderam sobre as mais recentes tecnologias, soluções e inovações em energia, água, sustentabilidade, tecnologias verdes, energia renovável e limpa, conservação, edifícios verdes, veículos elétricos e outros setores vitais.

"Além do sucesso da exposição, também estamos satisfeitos por ter sido a primeira exposição a ser organizada no Dubai Exhibition Centre na Expo 2020 Dubai. Isso proporcionou uma oportunidade excepcional para patrocinadores, expositores e visitantes fazerem parte da primeira exposição mundial no Oriente Médio, África e Sul da Ásia e um dos primeiros grandes eventos desde o início da pandemia. Os Emirados Árabes Unidos, sob a visão de liderança sábia, é um dos primeiros países a começar a se recuperar da COVID-19", disse Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO da DEWA, fundador e presidente da WETEX & DSS.

A WETEX & DSS oferece uma plataforma ideal para fechamento de negócios e construção de parcerias entre empresas locais e internacionais. Ela permite que os tomadores de decisão e investidores de todo o mundo saibam mais sobre as necessidades do mercado, projetos futuros e oportunidades de participar de projetos de energia renovável ou limpa nos Emirados Árabes Unidos e na região.

A DEWA organizou 56 seminários e discussões em painéis na exposição de sustentabilidade; energia renovável e limpa; hidrogênio verde; dessalinização da água usando energia limpa; captura de carbono; economia circular; produção e armazenamento de energia renovável; transformação de resíduos em energia; inteligência artificial (IA); tecnologias emergentes em serviços públicos; medidores e redes inteligentes; inovação pós-COVID-19 e outros tópicos que apoiam o desenvolvimento sustentável.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1656866/WETEX_2020_Dubai.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1656584/DEWA_WGES_DSS.jpg

FONTE Dubai Electricity and Water Authority

