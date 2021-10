1 200 entreprises et 45 506 visiteurs au WETEX & Dubai Solar Show à l'Expo 2020 Dubai

Pendant 3 jours, les visiteurs de la plus grande exposition dans son genre dans la région et l'une des plus grandes expositions spécialisées au monde, ont découvert les dernières technologies, solutions et innovations dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de la durabilité, des technologies vertes, des énergies renouvelables et propres, la conservation, les bâtiments écologiques, les véhicules électriques et d'autres secteurs vitaux.

« En plus du succès de l'exposition, nous sommes également ravis qu'elle ait été la première à être organisée au Dubai Exhibition Centre à l'Expo 2020 Dubai. Ce fut une occasion exceptionnelle pour les sponsors, les exposants et les visiteurs de participer à la première exposition mondiale dans le Moyen-Orient, l'Afrique, ainsi que l'Asie du Sud, et l'un des premiers grands événements depuis le début de la pandémie. Les Émirats arabes unis, sous la vision de la direction avisée, sont l'un des premiers pays à commencer à se remettre de la COVID-19 », a déclaré SE Saeed Mohammed Al Tayer, DG et PDG de DEWA, fondateur et président de WETEX & DSS.

WETEX & DSS offre une plateforme idéale pour signer des contrats et créer des partenariats entre les entreprises locales et internationales. Il permet aux décideurs et aux investisseurs du monde entier de se renseigner sur les besoins du marché, les projets futurs et les opportunités pour rejoindre des projets d'énergie renouvelable ou propre aux Émirats arabes unis et dans la région.

DEWA a organisé 56 séminaires et tables rondes lors de l'exposition sur la durabilité, les énergies renouvelables et propres, l'hydrogène vert, le dessalement de l'eau à l'aide d'énergie propre, le captage du carbone, l'économie circulaire, la production et le stockage d'énergie renouvelable, la transformation des déchets en énergie, l'intelligence artificielle (IA), les technologies émergentes dans les services publics, les compteurs et réseaux intelligents, l'innovation post-COVID-19 et d'autres sujets qui soutiennent le développement durable.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1656866/WETEX_2020_Dubai.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1656584/DEWA_WGES_DSS.jpg

SOURCE Dubai Electricity and Water Authority