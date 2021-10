1.300 MWh! Huawei ganha contrato para o maior projeto de armazenamento de energia do mundo

Este projeto de armazenamento de energia fora da rede de 1.300 MWh é o maior do mundo e representa um marco no setor global de armazenamento de energia.

O projeto Red Sea foi listado na Saudi Vision 2030 como um projeto-chave. Seu desenvolvedor é a ACWA Power, e a empreiteira geral da EPC é a SEPCOIII. Localizada na costa do Mar Vermelho, a NEOM também é conhecida como a cidade do futuro, alimentada inteiramente por energia renovável. Ela levará a um novo modo de vida e impulsionará um novo crescimento econômico, uma vez que recursos como o petróleo estão cada vez mais esgotados.

Com mais de 10 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia, bem como mais de 8 GWh de aplicações de sistemas de armazenamento de energia, a Huawei Digital Power está empenhada em integrar a tecnologia da informação digital com tecnologias fotovoltaicas e de armazenamento de energia para construir um sistema de armazenamento de energia de cadeia inteligente mais eficiente, estável e seguro usando designs inteligentes e modulares de cadeia, com o objetivo de ajudar a energia fotovoltaica a se tornar a principal fonte de energia e construir um futuro ecologicamente correto e brilhante.

Sobre a Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é uma provedora líder global de infraestrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Temos mais de 197.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital para cada pessoa, casa e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente. Para este fim, impulsionaremos a conectividade onipresente e promoveremos acesso igual para as redes; levaremos a nuvem e a inteligência artificial a todos os quatro cantos do planeta para oferecer um poder de computação superior onde você precisa, quando você precisar; construiremos plataformas digitais para ajudar todos os setores e empresas a ser mais ágeis, eficientes e dinâmicos; redefiniremos a experiência do usuário com IA, tornando-a mais personalizada para as pessoas em todos os aspectos de sua vida, seja em sua residência, escritório, ou em qualquer lugar. Para mais informações, acesse a Huawei on-line em www.huawei.com ou siga-nos em:

