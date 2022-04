1.500 pastores se reúnem para a conferência de imprensa da Igreja Shincheonji

"No passado, tudo o que eu pregava era que todos deveriam crer em Jesus e que compartilhar a graça dessa maneira levaria à salvação", disse Dongsu Kim, pastor da Peace Church. "Sem o entendimento do cumprimento, pensei que o céu fosse um lugar para onde se ia após a morte. Eu pensei que havia ressurreição após a morte."

O pastor Kim está atualmente ensinando a palavra revelada da Igreja Shincheonji à sua congregação. "Chegou a hora de todos os pastores virem e aprenderem para que possam viver uma vida de fé na verdade correta", disse ele.

Até o momento, 2.155 pastores, 22 escolas de seminário e 958 igrejas em 67 países assinaram MOUs com a Igreja Shincheonji. Em troca de sua cooperação, Shincheonji está fornecendo às igrejas e escolas de seminário materiais de teologia e acesso a instrutores bíblicos. Nos Estados Unidos, um instrutor de Shincheonji foi convidado para ensinar 100 membros da igreja The Early Church of the New Era. Uma escola do seminário no Paquistão está oferecendo o currículo do curso Shincheonji depois que seu reitor assinou um memorando de entendimento com a igreja.

O presidente da Igreja Shincheonji, Lee Man-hee, também falou durante a conferência de imprensa, explicando como ele passou a compartilhar a palavra e sobre o papel dos pastores hoje.

"Vamos lutar e vencer o diabo com o sangue de Jesus e a palavra do testemunho e criar o povo do reino de Deus para que Deus possa finalmente vir e reinar sobre o mundo depois de 6.000 anos", disse o presidente Lee. "Isto é o que [Deus] nos fez conhecer através da Bíblia. Espero que todos gravem as palavras de todos os capítulos do Apocalipse – que é a lei do céu – em seus corações."

A Igreja Shincheonji ensina Apocalipse e os Segredos do Reino dos Céus por meio de seminários online desde outubro de 2021. As palestras têm milhões de visualizações no YouTube e estão disponíveis em 24 idiomas diferentes. A igreja também está transmitindo o conteúdo de seu curso de nível intermediário até 27 de junho. As lições e a coletiva de imprensa de 2 de abril estão disponíveis no canal oficial da Igreja Shincheonji no YouTube.

FONTE Shincheonji Church of Jesus

