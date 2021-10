1-800 Contacts gibt die Übernahme des führenden Unternehmens für virtuelle Anprobetests, Ditto, bekannt

Die Vereinbarung erweitert das wachsende B2B-Angebot von 1-800 Contacts und ermöglicht neue Innovationen für das globale Unternehmen für Brillenempfehlungen und virtuelle Anproben

DRAPER, Utah, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- 1-800 Contacts Inc., der Pionier im Bereich der DTC-Vision, gab heute die Übernahme von Ditto Technologies, Inc. bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien für die virtuelle Brillenanprobe. Das in Oakland, Kalifornien, ansässige Unternehmen arbeitet mit Partnern aus der Bildverarbeitungsbranche zusammen, um Verbrauchern auf der ganzen Welt durch innovative Technologieangebote das Einkaufen zu erleichtern.