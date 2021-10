1 von 6 Menschen weltweit hat aufgrund des Irlen-Syndroms Schwierigkeiten beim Lesen

Ein Handbuch namens ‚The Word Gobblers' für Eltern und Lehrer, die mit Kindern arbeiten, die Schwierigkeiten beim Lesen haben, geht auf diese Probleme ein und bietet einfache und sofortige Änderungen, um sie zu lindern oder zu überwinden, sowie langfristige Lösungen. Das Buch enthält einen Fragebogen zu Symptomen und Verhaltensweisen und verwendet interaktive Übungen auf verschiedenfarbigem Papier, damit Eltern oder Lehrer herausfinden können, ob ein Kind möglicherweise an dieser Krankheit leidet.

Kinder, die schlecht lesen oder sportlich unbegabt sind, werden oft gehänselt oder gemobbt, was zu Schamgefühlen oder einem geringen Selbstwertgefühl führt. The Word Gobblers erklärt den medizinischen Grund, warum manche Kinder und Erwachsene Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben oder unangemessene Verhaltensweisen zeigen, und vergleicht die Unfähigkeit des Körpers, bestimmte Nahrungsmittel wie Erdbeeren oder Erdnüsse zu verdauen, mit der Unfähigkeit des Gehirns, bestimmte Wellenlängen des Lichts zu interpretieren.

Das von Joan Gilbert wunderschön illustrierte The Word Gobblers zeigt den Kindern durch die Bilder der schelmischen Gobbler-Monster, die Zahlen, Buchstaben und Wörter mampfen, knuspern und zerknüllen, dass sie keine Schuld trifft. Bilder von Smileys in Grün und Orange helfen den Kindern zu erkennen, dass sie nicht allein sind, denn sie zeigen, dass 1 von 6, 10 von 60 und 100 von 600 an der gleichen Krankheit leiden.

Im Vorwort erläutert die Gründerin und Direktorin des Irlen Institute, Helen L. Irlen, die Entdeckung des Irlen-Syndroms und die Fortschritte bei der Behandlung. Die Irlen-Methode zur Behandlung dieser Erkrankung hat in den nationalen und internationalen Medien Beachtung gefunden

Die Rezension im Library Journal kommt zu folgendem Schluss: „URTEIL: Ein hilfreicher Band für Eltern, Betreuer und Lehrer von Kindern, die Schwierigkeiten beim Lesen haben."

Vor kurzem hat Betsy Wurzel von Passionate Worldwide Talk Radio die Autorin für ihren Blog „Talking with Betsy" interviewt: https://bit.ly/3C5EDnl.

Catherine Matthias ist zertifizierte Irlen-Syndrom-Screenerin und hat bereits sechs Bilderbücher für Leseanfänger veröffentlicht.

Erschienen bei Square One Publishers, New York. ISBN 978-0-7570-0502-2 15,95 $.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1656320/Word_Gobblers_60_sec_FINAL.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1656321/Front_Cover.jpg

https://www.catherinematthias.com



