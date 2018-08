10,000 bailarines rinden homenaje a la música y los bailes latinos en el marco de la edición 2018 del Congreso Internacional de Salsa de Goya Foods en Nueva York

Tanto bailarines novatos como profesionales se reunirán en un congreso que convoca a todas las culturas, edades y experiencias de vida para conocer distintos estilos de baile y mejorar nuestros conocimientos y capacidad expresiva con los ritmos latinos. "Estamos felices de producir uno de los eventos de baile latino más esperados en la ciudad más maravillosa del mundo", dijeron Vilma y Manny Villavicencio, y Luis Guerrero, propietarios del NYISC. "Además, nos llena de orgullo contar con el apoyo de Goya Foods como patrocinador principal e institución icónica para la población latina, así como con los demás patrocinadores y todos los asistentes que nos ayudan tanto a crear un sentido de comunidad y fomentar la pasión por este género de música y baile".

La Universidad de Nueva York (NYU) auspiciará el evento "A Day of Dreams, Defiance, and Dance" que incluirá un exclusivo tour para recorrer a pie la historia de la salsa, un taller con el músico Bobby Sanabria y una mesa redonda el martes 28 de agosto de las 2:30pm a las 8:00pm en las instalaciones de la NYU. La fiesta oficial de arranque del evento se llevará a cabo en Iguanas NYC, 240 West 54th Street, a las 8:00pm del miércoles 29 de agosto de 2018. T-Mobile organizará fiestas gratuitas para bailar en su tienda insignia sobre Times Square el jueves de 1:00pm a 4:00pm y de viernes a domingo de 2:00pm a 4:00pm. Las celebraciones continuarán con más de 60 talleres multinivel y cursos intensivos de estilo, baile en pareja, shines o pasos libres y mucho más que aprender cada día con instructores de fama internacional, además de muestras coreográficas de jóvenes bailarines las tardes de sábado y domingo, presentaciones nocturnas de equipos y parejas mundialmente famosas, y música EN VIVO.

"Nos emociona rendir homenaje a la belleza de nuestra música y nuestros bailes como patrocinadores principales por tercer año, además de reunir a miles de fans de todo el mundo en el corazón de Nueva York, ciudad que vio nacer la marca Goya hace más de 82 años", dijo Rafael Toro, director de relaciones públicas de Goya Foods.

El cartel de bandas de este año incluye a New Swing Sextet, favorita entre los bailarines que celebra más de 50 años en el mundo de la música, el sonido big band de Steven Oquendo Orchestra con cantantes como Frankie Vazquez y Frankie Morales, una orquesta de 21 instrumentos que tocará clásicos del mambo y uno de los más connotados cantantes de salsa de los últimos tiempos: Tito Nieves con su potente voz y repertorio de éxitos. La fiesta sigue con baile para todos cada noche hasta las 3:00am y diversos DJ tocando lo mejor de la salsa, la bachata y el chachachá. El evento contará además con "Old Skool Room" para quienes frecuentaban los afamados salones de baile de la ciudad de Nueva York en la década de 1950 y aún los visitan. Para celebrar su séptimo año en el marco del NYISC, Old Skool Room estará dedicado a preservar la tradición de los estilos de baile de Nueva York, Puerto Rico y Cuba, y el folclor del ritmo latino con música EN VIVO a cargo de La Charanga Pacha.

Si desea comprar entradas y obtener más información visite www.newyorksalsacongress.com Siga al NYISC en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Si desea más información sobre oportunidades de patrocinio y cobertura de prensa, comuníquese con Natalie@retromedianyc.com o al 845.659.6506.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=zAHbpPV8FEo

