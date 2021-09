10 000 générateurs d'hydrogène vert par mois : inauguration de la production en série d'électrolyseurs Enapter en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

"Pour réduire massivement les coûts de la production d'hydrogène vert et atteindre les objectifs climatiques mondiaux, nous devons maintenant mettre à l'échelle les technologies existantes à grande vitesse", a déclaré Sebastian-Justus Schmidt, PDG d'Enapter, dans son discours d'ouverture lors de l'inauguration festive. "Tout notre ADN est axé sur l'urgence en matière de recherche, de développement et d'entrée sur le marché : Le Campus est notre contribution au climat selon la devise 'Agir, plutôt que parler'. La production à grande échelle d'électrolyseurs AEM modulaires et compacts pour des projets de toute taille apportera une contribution substantielle à la lutte contre la crise climatique."

Selon les plans actuels, le campus Enapter coûtera environ 105 millions d'euros. Le partenaire de construction Goldbeck construira à un rythme ambitieux afin que la production puisse commencer progressivement au quatrième trimestre de 2022. Les premières livraisons aux clients à partir de la production de masse devraient commencer en 2023. On s'attend actuellement à ce que ce projet crée environ 300 emplois à Saerbeck.

La production en série automatisée d'électrolyseurs permettra à Enapter de diminuer le coût des appareils et de rendre ainsi rapidement l'hydrogène vert compétitif par rapport aux combustibles fossiles. Le développement des machines nécessaires à la production de masse a été soutenu par le ministère de l'économie, de l'innovation, de la numérisation et de l'énergie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à hauteur de 9,36 millions d'euros environ.

"Avec Enapter, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a gagné un partenaire solide pour faire avancer la conversion climatique de notre industrie, soutenir la réalisation des objectifs de protection du climat et apporter de nouvelles opportunités d'emploi dans la région ", a déclaré le professeur Dr Andreas Pinkwart, ministre d'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour l'économie, l'innovation, la numérisation et l'énergie.

Enapter fournit déjà à plus de 70 intégrateurs et développeurs de projets dans 40 pays ses électrolyseurs AEM (Anion Exchange Membrane) brevetés, qui sont standardisés mais dont la mise en œuvre est flexible pour de nombreuses applications. À partir de 2022, Enapter proposera le premier électrolyseur AEM de l'ordre du mégawatt - l'AEM Multicore conteneurisé - qui comprendra 420 de ses noyaux électrolyseurs AEM.



"L'approche dynamique d'Enapter pour lutter contre le réchauffement climatique nous a fortement impressionnés", a déclaré Jan-Hendrik Goldbeck, PDG de l'entreprise de construction familiale. "Nous sommes à la fois fiers et ravis de travailler à leurs côtés pour construire le Campus Enapter et contribuer ainsi à la mise à l'échelle rapide de leur production d'électrolyseurs."

Enapter est une entreprise de technologie énergétique primée qui produit des générateurs d'hydrogène hautement efficaces pour remplacer les combustibles fossiles. Sa technologie brevetée et éprouvée de membrane échangeuse d'anions (AEM) permet la production en masse d'électrolyseurs à faible coût, prêts à l'emploi, pour produire de l'hydrogène vert à n'importe quelle échelle. Les systèmes modulaires sont utilisés dans 36 pays, dans des secteurs tels que l'énergie, la mobilité, l'industrie, le chauffage et les télécommunications. Enapter possède des bureaux en Italie, en Allemagne, en Thaïlande et en Russie. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.enapter.com/.

