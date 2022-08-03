10 000 ЮАНЕЙ! Приглашения к участию в конкурсе видеороликов о Гуандуне My Guangdong Story

ГУАНЧЖОУ (Китай), 3 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Поделитесь своим видеороликом о Гуандуне и выиграйте один из наших щедрых денежных призов (до 10 000 юаней). Примите участие в международном конкурсе коротких видеороликов My Guangdong Story («История моего Гуандуна»).

В конкурсе, организуемом компанией Nanfang Media Group, могут участвовать команды и индивидуальные участники со всего мира в период со 2 августа по 15 октября, а в ноябре этого года в режиме офлайн состоится церемония объявления победителей.

Участникам просто нужно сделать видео, в котором они должны поделиться своими уникальными историями о Гуандуне, одном из крупнейших экономических хабов Китая и центре культуры Линнань. Это могут быть рассказы о вашей жизни и карьере в Гуандуне, местной культурной жизни или незабываемом путешествии по региону... Мы будем рады вашему участию!

Правила участия в конкурсе: перейдите на официальную страницу мероприятия с главной страницы сайта Newsgd.com (www.newsgd.com/mygdstory) и загрузите свои видеоролики.

Время проведения конкурса

Сроки отправки видеороликов: со 2 августа по 15 октября 2022 года

Онлайн-голосование: с конца августа по конец октября 2022 года

Церемония объявления победителей в режиме офлайн: ноябрь 2022 года

Во время проведения мероприятия все видеоролики, соответствующие теме, будут доступны на официальной странице. Отдельные работы будут представлены на различных платформах, включая Southcn.com, Yuexuexi App, новые медиаплатформы Nanfang media Group, гуандунский канал Xuexi Qiangguo, уличные LED-дисплеи, автобусы и метро Гуандуна, веб-сайты и социальные сети. Во время офлайн-мероприятия в ноябре на фасадах достопримечательностей Гуанчжоу будут транслироваться видеоролики победителей.

Требования

Видео продолжительностью не более 6 минут с темой My Guangdong Story в формате MP4, FLV, MOV и др., показывающее Гуандун вашими глазами.

Ограничения по языку видео отсутствуют. Если ролик содержит диалоги или рассказ, добавьте субтитры на китайском или английском языках.

Работа не должна включать в себя какую-либо коммерческую рекламу. Также требуется описание в пределах 150 слов.

Записи должны быть оригинальными и могут быть сняты в любом жанре, например, в виде интервью или документальных микрофильмов.

Призы

Премия за выдающийся видеоролик: 10 000 юаней для каждого победителя, в общей сложности 10 победителей (до уплаты налогов)

Номинация на премию за выдающийся видеоролик: 5000 юаней для каждого победителя, 20 победителей в общей сложности (до уплаты налогов)

Премия за популярный видеоролик: 2000 юаней для каждого победителя, 20 победителей в общей сложности (до уплаты налогов)

Участники могут ознакомиться с полной информацией о мероприятии, включая программу, руководство по участию и требования, касающиеся соблюдения авторских прав, на официальной странице конкурса.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1870639/video_1.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1870637/image_1.jpg

SOURCE Nanfang Media Group