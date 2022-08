10.000 RMB! O "My Guangdong Story" solicita inscrições globais de vídeos curtos

GUANGZHOU, China, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Seus vídeos sobre Guangdong podem ganhar grandes prêmios em dinheiro, até 10.000 RMB. Participe do evento "My Guangdong Story" Global Solicitation for Short Videos.

O evento organizado pelo Nanfang Media Group está aberto a todas as equipes e pessoas em todo o mundo, de 2 a 15 de agosto, com um evento de compartilhamento off-line em novembro deste ano.

Os participantes só precisam fazer um vídeo para compartilhar suas histórias únicas de Guangdong, uma grande potência econômica na China e o centro da cultura Lingnan. Sua vida e carreira em Guangdong, um pedaço da cultura local, a primeira viagem para cá... Todos são bem-vindos!

Como participar: Acesse a página oficial do evento na página inicial da Newsgd.com (www.newsgd.com/mygdstory),e envie suas inscrições.

Período

Inscrição: de 2 de agosto a 15 de outubro de 2022

Votação on-line: do final de agosto ao final de outubro de 2022

Evento de compartilhamento off-line: novembro de 2022

Durante o evento, todas as inscrições em conformidade com o tema serão exibidas na página oficial. Algumas obras selecionadas serão apresentadas em várias plataformas, entre elas a Southcn.com, Yuexuexi App, novas plataformas de mídia do Nanfang Media Group, canal de Guangdong de Xuexi Qiangguo; telas de LED ao ar livre e nos metrôs e ônibus de Guangdong; sites e plataformas de mídia social. Os vídeos premiados serão exibidos nos marcos históricos de Guangzhou durante o evento off-line em novembro.

Requisitos

Vídeo de menos de seis minutos de duração com o tema "Minha história de Guangdong" em MP4, FLV, MOV ou outros formatos, mostrando sua visão sobre Guangdong.

Não há restrição ao idioma do vídeo. Se houver diálogo ou narrativa, adicione legendas em chinês ou inglês.

O trabalho não deve envolver nenhum anúncio comercial, e é necessária uma descrição com 150 palavras.

As inscrições devem ser vídeos originais e podem ser de qualquer forma, como entrevistas ou microdocumentários.

Recompensas

Prêmio de Vídeo Excepcional: 10.000 RMB por vencedor, 10 vencedores no total (antes dos impostos)

Indicação ao prêmio de Vídeo Excepcional: 5.000 RMB por vencedor, 20 vencedores no total (antes dos impostos)

Prêmio de Vídeo Popular: 2.000 RMB por vencedor, 20 vencedores no total (antes dos impostos)

Os participantes podem conferir todos os detalhes sobre o evento, incluindo a agenda do evento, o guia de participação e os requisitos de direitos autorais na página oficial.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1870639/video_1.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1870637/image_1.jpg

FONTE Nanfang Media Group

SOURCE Nanfang Media Group