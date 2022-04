10 dicas sobre os benefícios do Amazon Prime que talvez você não saiba

O programa conta com mais de 200 milhões de membros no mundo; Descubra todas as vantagens do Prime no Brasil

SÃO PAULO, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O Amazon Prime (www.amazon.com.br/prime) é um programa da Amazon que traz uma combinação inigualável de benefícios de compras e entretenimento. Em apenas uma assinatura, o programa inclui frete grátis ilimitado e rápido em milhões de produtos sem valor mínimo de compra, e acesso a ofertas exclusivas na Amazon.com.br. Além disso, os membros Prime também têm acesso a filmes e séries de sucesso no Prime Video, centenas de livros e revistas no Prime Reading, e mais de dois milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime. Todo o conteúdo é selecionado por especialistas e também inclui uma lista de jogos e itens de jogos para download permanente no Prime Gaming, sem custo adicional, além de uma assinatura gratuita por mês na Twitch.tv. Tudo isso em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, o equivalente a R$ 7,42 ao mês.

Listamos abaixo 10 dicas sobre o Amazon Prime que talvez você não sabia:

1. Amazon Prime tem frete grátis, ilimitado e rápido para todo o Brasil

Membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil, sem valor mínimo de compras, para milhões de itens enviados pela Amazon. Mais de 1 mil cidades contam com entregas grátis em até dois dias e mais de 100 cidades contam com entregas grátis em um dia. Para as demais cidades, a Amazon oferece frete expresso, com entregas a partir de três dias. Os demais clientes que não assinam o Amazon Prime contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 99 em livros e acima de R$ 149 em produtos enviados pela Amazon. Saiba mais em amazon.com.br/entregaprime.

2. No Prime Video, é possível assistir na mesma conta o conteúdo em até três dispositivos ao mesmo tempo, desde que sejam títulos diferentes

Membros Prime podem assistir filmes e séries a qualquer hora, em qualquer lugar e em diversos dispositivos – seja no site ou no app Prime Video, seja no celular, tablet (Android e iOS) ou em Smart TVs selecionadas, além de consoles de videogame, Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast. O Prime Video oferece milhares de filmes e séries premiados, incluindo Originais Amazon como The Boys, A Roda do Tempo, Um Príncipe em Nova York 2 e as séries brasileiras Dom, Manhãs de Setembro, Soltos em Floripa e LOL – Se Rir Já Era. A Copa do Brasil agora é transmitida no Prime Video sem custo adicional e, em setembro, acontecerá o lançamento de uma das séries mais aguardadas do ano: O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. Veja mais detalhes aqui.

3. O Prime Reading tem um catálogo rotativo para facilitar a descoberta de novas leituras

Para os amantes de uma boa leitura, Prime Reading (amazon.com.br/primereading) é um benefício para membros Prime que permite aproveitar a leitura ilimitada de uma seleção rotativa de centenas de eBooks, revistas, quadrinhos e muito mais, sem custo adicional. É uma enorme biblioteca atualizada constantemente e cheia de novidades à disposição. Alguns dos títulos que estão disponíveis atualmente são: Box Arsene Lupin, O Diário de Anne Frank, 1984 e 40 Hábitos Financeiros Para Uma Vida Melhor.

4. O Amazon Music para membros Prime tem mais de 2 milhões de músicas sem anúncios

Quem quer curtir um bom som e não ser interrompido com anúncios, pode aproveitar as mais de 2 milhões de músicas e podcasts disponíveis no Amazon Music para membros Prime. Semanalmente, a seleção de títulos é atualizada e também as centenas de playlists e estações.

5. Com o Prime Gaming, o membro Prime tem direito a uma assinatura grátis por mês para dar a seu streamer de Twitch.tv preferido

Todos os meses, com a assinatura Prime, os membros podem obter itens exclusivos em jogos, além de jogos grátis para baixar no PC, uma assinatura gratuita na Twitch.tv e muito mais. Os membros Amazon Prime têm direito a uma assinatura (sub de um canal da Twitch.tv por mês, dentre os canais dos seus streamers preferidos. Acesse mais informações e veja como utilizar este benefício aqui.

6. Membros Prime têm frete grátis na Loja de Compras Internacionais

Consumidores podem comprar e receber no Brasil milhares de produtos da Loja de Compras Internacionais (amazon.com.br/comprasinternacionais) com frete grátis e rápido para todo o território nacional. Além disso, o benefício permite a compra de produtos de fora do país utilizando os meios de pagamento disponíveis no Brasil, como Pix, boleto e cartão de crédito com parcelamento em até dez vezes. São dezenas de categorias de produtos, como Casa, Cozinha, Esportes e Aventura, Livros, Música, Eletrônicos, Informática, Pet Shop, Beleza, Moda e Relógios. Para produtos vendidos pela Amazon e com o selo Prime, os preços incluem todos os tributos de importação, e os clientes não terão custos adicionais.

7. No Amazon Super e Lista do Bebê, membros Prime têm o desconto adicional de 15% em compras de mercado

Amazon Super é um programa de descontos para itens de supermercado e utensílios para o dia-a-dia, que reúne em um só lugar produtos de diversas categorias. Ao adicionar ao carrinho de compras 10 ou mais produtos, iguais ou diferentes, o cliente já recebe 10% de desconto na finalização do pedido. Para membros Prime, esse desconto é de 15%, além do frete grátis sem valor mínimo de compra. São milhares de produtos, incluindo alimentos, bebidas, limpeza, cuidados pessoais e beleza e pet shop, entre outros. O mesmo vale para a Lista do Bebê : membros Prime ganham 15% de desconto na compra de produtos elegíveis até 1 ano após o nascimento do bebê. Demais clientes recebem 10% de desconto.

8. Com Prime Video, é possível assistir à transmissão ao vivo da Copa do Brasil 2022

Os fãs de futebol e assinantes do Amazon Prime já podem conferir as transmissões de jogos da Copa do Brasil 2022 ao vivo, em alta qualidade e com narração e comentários do jornalista Tiago Leifert e do comentarista esportivo Casimiro Miguel. E para os amantes de esportes, é possível acompanhar séries e documentários sobre os bastidores de alguns dos principais clubes do mundo, como a Juventus, o Tottenham Hotspur, Manchester City e também dos times da NFL, como Dallas Cowboys, equipes de hóquei, como Toronto Maple Leafs, bem como da própria seleção brasileira de futebol.

9. Alugue filmes de grandes estúdios de cinema na Loja Prime Video no Brasil

Membros Prime e até mesmo não assinantes podem alugar produções de grandes estúdios de cinema diretamente no aplicativo e no site do Amazon Prime Video. A Loja Prime Video tem filmes de estúdios como Sony, NBCUniversal/Universal Pictures, Paramount Pictures, Lionsgate, Sofá Digital, Telefilms, Imagem Filmes e Under the Milky Way; e grandes sucessos do cinema como "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", o vencedor do Oscar "Duna" e "007 - Sem Tempo para Morrer". O serviço tem um período de utilização fixo: uma vez alugado, o título fica disponível para assistir por 30 dias e, assim que o cliente começar a assistir, ele terá 48 horas para terminar o filme.

10. Adicione canais de TV e streaming de vídeo ao Amazon Prime Video

Com o Prime Video Channels, os membros Prime podem adicionar seus canais de streaming de vídeo favoritos por assinaturas mensais, sem a necessidade de entrar em um contrato longo e com a conveniência de uma única conta e login. As assinaturas do Prime Video Channels disponíveis para o Brasil incluem Paramount+, Noggin, Starzplay, Looke, MGM, Love Nature, Stingray, Premiere, discovery+ e Adrenalina Pura.

