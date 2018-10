10 Jahre Borderless Access™ - Reichweite und Einblicke, neu definiert

BENGALURU, Indien, October 1, 2018 /PRNewswire/ --

Borderless Access™ hat mit seinem 10-jährigen Bestehen in der Online- und digitalen Marktforschungsbranche einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen ist heute ein dominanter Player der ersten Wahl, wenn es darum geht, die Vorgehensweise bei den Verfahren zu verwalten, die in der Marktforschung erforderlich sind, um die beste Antwort der richtigen Befragten über den richtigen Kanal zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten.

Borderless Access begann 2008 als Pionier im Bereich der Marktforschungspanels mit einer BRIC-orientierten Präsenz, die sich inzwischen auf 34 Märkte mit 3,71 Millionen engagierten Befragten ausgeweitet hat, und hat sich seitdem als wichtiger Interessenvertreter in der Marktforschungsbranche etabliert. Das Unternehmen bietet nun eine breite Palette innovativer technologiebasierter Marktforschungsprodukte und -lösungen für die unterschiedlichsten Branchen an.

"Dank unserer unternehmerischen Kultur und unserer Fähigkeit, rechtzeitig vorauszuplanen, konnten wir technologisch führende Marktforschungslösungen auf den Markt bringen", kommentierte Ruchika Gupta, Gründerin und CEO von Borderless Access. "Damit konnten wir uns zu einem globalen Unternehmen mit aktiver Präsenz in den USA, Großbritannien, Deutschland und Dubai entwickeln. Wir konzentrieren uns nicht nur auf die Entwicklung eines starken Kundenstamms, sondern auch auf die Entwicklung eines hochenergetischen, zukunftsweisenden Teams, das uns auf ein neues Niveau bringen wird."

Borderless Access erhielt die Auszeichnung "Best Research Company of the Year" auf der MRMW 2017 und die renommierte Auszeichnung "Red Herring Asia 100". Das Unternehmen hat außerdem die Zertifizierung "Great Place to Work" für das Jahr 2018-19 erhalten und damit bewiesen, dass sie auf beiden Seiten erfolgreich das richtige Gleichgewicht gefunden haben.

"Wir waren die ersten, die fortschrittliche Technologien wie passives Verhalten, prädiktive Analytik und Machine Learning einsetzten, um verwertbare Forschungsergebnisse für unsere Kunden zu erfassen, einzusetzen und bereitzustellen", so Dushyant Gupta, Executive Vice President, Borderless Access. "Unsere Marketing- und Forschungskapazitäten haben uns dabei unterstützt, die Untersuchungen der Forschungsinhalte mit globalen Marken wie beispielsweise J&J, Microsoft, Unilever, Intel, Orange, Etihad und PepsiCo mitzugestalten und die Ergebnisse über solche innovativen Forschungstechniken und -ansätze auf internationalen Konferenzen zu präsentieren", fügte er hinzu.

