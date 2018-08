10 produits technologiques sidérants sont lancés sur la SCE 2018 à Chongqing

Appelés « technologie cool » ou « technologie noire » en Chine, ces produits étonnants - notamment les nouveaux véhicules dits à énergie nouvelle (NEV) autonomes et les nano-robots utilisés dans les hôpitaux - se sont distingués comme l'incarnation des réalisations phénoménales de l'humanité à ce jour.

En vertu du thème « Des technologies sidérantes : l'avenir inimaginable », les dix produits futuristes présentés ont été sélectionnés parmi 1 082 candidats à l'issue de trois séries d'examens rigoureux effectués par des experts de différents secteurs, dont des universités, des entreprises et des sociétés de capital-risque. La liste nouvellement publiée donne aux visiteurs de la SCE un aperçu du nombre d'aspects de notre vie qui pourraient être façonnés par la technologie dans un avenir assez proche.

Parmi les autres technologies révolutionnaires lancées au cours de l'évènement, on trouvait aussi :

Une gorge artificielle en graphène induit par laser (LIG) réalisée par l'université de Tsinghua

Une peau électronique extrêmement élastique et extensible du Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems

Des véhicules dits à énergie nouvelle (NEV) autonomes L4 de Changan Automobile

Des nano-robots destinés à la médicine du Harbin Institute of Technology et de l'université de Californie, San Diego

Des neuro-prothèses commandées par la pensée, réalisées par The Shenzhen Institute of Advanced Technology

Des composants électroniques solubles de l'université de Zhejiang

Un système d'innovation médicale contrôlé par l'intelligence artificielle (AIMIS) de Tencent

Un traducteur mobile iFLYTEK 2.0 réalisé par iFLYTEK

Un système de ré-identification des personnes (REID) de CloudWalk Technology

Un cerveau industriel ET d'Alibaba Cloud.

Certains de ces produits ont déjà été commercialisés, tandis que d'autres sont encore en plein processus de R & D.

La SCE a également accueilli des compétitions telles que le Grand Prix international de courses de drones (IDRGP) et les courses de voitures autonomes i-VISTA.

Les évènements qui se déroulent parallèlement à la SCE mettent également en avant l'ambition qu'a la ville d'accueil, Chongqing, de devenir le pionnier de la Chine en termes d'informations fournies par les Big Data, ainsi que la volonté de la ville d'attirer des talents et des investissements destinés aux technologies intelligentes dans la région.

« Chongqing a adopté une stratégie de croissance axée sur l'innovation qui insufflera une nouvelle vie à ses industries traditionnelles avec l'aide des informations fournies par les Big Data et maximisera l'utilisation commerciale, gouvernementale et civile de la technologie », a déclaré Tang Liangzhi, le maire de Chongqing. « Accueillir la SCE est une étape clé vers le développement de technologies intelligentes, et nous espérons approfondir notre collaboration avec des partenaires du monde entier et créer ensemble un avenir meilleur sous le thème 'Technologies intelligentes : pour valoriser l'économie et enrichir la vie'. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.smartchina-expo.cn/ et http://www.ichongqing.info/smart-china-expo/

À propos de la Smart China Expo (SCE)

Organisée à Chongqing, la Smart China Expo (SCE) est une exposition nationale de haut niveau qui apporte son soutien au développement des Big data et des technologies intelligentes en Chine occidentale. La SCE sert de plate-forme pour les « Smart Endeavors » (efforts intelligentes) menés par la ville de Chongqing à l'ère des Big data et des technologies intelligentes, ainsi que pour les échanges entre les organisations, entreprises, experts et universitaires du monde entier.

