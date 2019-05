100 ausländische Freiwillige aus 38 Ländern konkurrieren um die Rolle des Urban Narrators für die Pagode des gelben Kranichs

WUHAN, China, 23. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Im Oktober 2019 werden in Wuhan die 7. CISM World Games stattfinden. Wuhans Wahrzeichen, die Pagode des gelben Kranichs, startete im März dieses Jahres die Auswahl der ausländischen Freiwilligen für die Kranichpagode 2019 unter dem Motto „Meeting Military World Games, Telling Stories of Wuhan". Über 1.000 ausländische Schüler und Studenten in Wuhan haben sich für die Veranstaltung angemeldet, und schließlich wurden 91 davon aus 38 Ländern, darunter Kanada, Russland, Thailand und Südafrika, als freiwillige Kandidaten für den Kranichpagodenpark ausgewählt. Die Teilnehmer erzählten Geschichten von Wuhan durch das Rezitieren alter Gedichte, Kampfkunst- und Kalligraphievorführungen und andere Veranstaltungen. Die Pagode des gelben Kranichs wird den Freiwilligen in der nächsten Phase kontinuierlich theoretische und praktische Schulungen anbieten und sie im September bewerten. Alle durch diese Bewertung qualifizierten Teilnehmer werden im Oktober als Erzähler für globale Touristen im Einsatz sein.