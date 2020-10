100 caminhões elétricos em 2021: Ambev e VW Caminhões fecham parceria para entrega dos primeiros e-Delivery

Agora, o e-Delivery começará a ser produzido em grande escala no Centro de Desenvolvimento e Produção da VW Caminhões e Ônibus em Resende (RJ). O caminhão elétrico é recarregado com 100% de energia vinda de fontes limpas, como eólica, solar e 43% que provém do próprio sistema regenerativo de freios do veículo. O plano é que os veículos sejam recarregados em uma das 48 usinas solares que a Ambev está implementando nos seus Centros de Distribuição (CDDs) espalhados pelo Brasil.

"Comprovamos que novas fontes de energia por meio de soluções viáveis e concretas já se tornaram realidade com a chegada do e-Delivery, que foi testado e aprovado com excelentes resultados nas ruas de São Paulo, uma das maiores capitais do mundo. Essa iniciativa entra para a história da indústria automotiva mundial, pois somamos forças para viabilizar a produção dos primeiros caminhões elétricos desenvolvidos e feitos no Brasil", celebra Roberto Cortes, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus.

Já no primeiro ano de atuação, esses 100 caminhões juntos deixarão de emitir, aproximadamente, 1.540 toneladas de CO² na atmosfera e 583 mil litros de diesel serão economizados.

"A parceria é um marco histórico para ambas as empresas: além de ser um dos maiores acordos do mundo, a inovação está sendo desenvolvida aqui no Brasil", comenta Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Ambev. "E estamos abertos a compartilhar a tecnologia e os aprendizados que tivemos. Se outras empresas tiverem interesse em também ter uma frota de caminhões mais sustentável, todo mundo ganha, principalmente o planeta e o meio ambiente", completa.

Tecnologia pioneira pode ser compartilhada

O objetivo dessa parceria é somar forças para viabilizar a utilização da propulsão elétrica na distribuição urbana de produtos e criar um benchmarking em sustentabilidade para o mercado logístico global, contemplando a operação do caminhão VW e-Delivery e seu abastecimento por meio de fontes de energia sustentáveis.

Além de ser o primeiro caminhão leve 100% elétrico da América Latina com zero emissão de CO2, o e-Delivery traz soluções de última geração para logística verde, como sistemas inteligentes para ajustar a demanda da bateria conforme a operação e para recuperar a energia da frenagem. Os caminhões podem chegar a uma autonomia de até 200 quilômetros, de acordo com a aplicação e a configuração do veículo.

As cem primeiras unidades foram adquiridas pelos operadores logísticos da Ambev, contemplando contrato de manutenção nas mesmas bases do já conhecido VolksTotal, além de monitoramento por meio do Volkscare, estrutura de atendimento da marca que combina conectividade, gestão de serviços sob medida, planos de manutenção para todas as necessidades, assistência 24 horas e uma rede de concessionários estrategicamente distribuídos pelo país.

