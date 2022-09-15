100 причин полюбить Пекин: пользователи всемирной сети приглашаются к созданию видео о Пекине

ПЕКИН, 15 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- 8 сентября 2022 года открылся третий видеоконкурс «100 причин полюбить Пекин». Целью конкурса, спонсируемого Информационным бюро Муниципального народного управления Пекина и организованного новостным информационным центром «Агентство новостей Синьхуа», является привлечение пользователей Интернета со всего мира поделиться впечатлениями о Пекине с помощью коротких видеороликов или добрых слов.

The Third Video Competition on "100 Reasons To Love Beijing" was launched on September 8, 2022.

Директор Информационного бюро Муниципального народного управления Пекина Сюй Хецзянь (Xu Hejian) отметил в своей речи, что конкурс коротких видеороликов «100 причин полюбить Пекин» — массовое культурное мероприятие, организованное этим бюро — успешно прошло уже дважды. В нем приняли участие более 3000 иностранных друзей из более чем 100 стран и регионов, представив около 5000 работ, из которых было отобрано множество великолепных видеороликов. В 2022 году этот конкурс под тематическим названием «Как МОЛОД Пекин» продолжает принимать короткие видеоролики от иностранцев, полюбивших Пекин. Целью конкурса является создание платформы для обмена мнениями о Пекине.

«Дружба, возникающая в результате тесных контактов между людьми, является ключом к установлению прочных межнациональных отношений», — заявил заместитель директора новостного информационного центра «Агентство новостей Синьхуа» Ма Цзянго (Ma Jianguo). «100 причин полюбить Пекин» — это деятельность, направленная на объединение людей со всего мира, позволяющая им лучше понять Пекин. В преддверии этого события многие иностранные друзья отправили видеоролики в зарубежные отделения Агентства новостей Синьхуа, рассказывая о том, как и почему они любят Пекин».

Пекин — древняя столица, свидетель более 3000 лет бурной истории; Пекин также современный город, наполненный энергией и ежедневно меняющийся. Со времен правления династии Мин Пекин привлекает друзей со всего мира. Люди любят Пекин по разным причинам. Некоторым нравятся красивые пейзажи Пекина, другим — его кухня, жизнеспособность нового бизнеса или культурное разнообразие Пекина.

К участию в конкурсе приглашаются пользователи всемирной сети, включая иностранных друзей, которые живут в Пекине, побывали в Пекине или интересуются Пекином. Любой, кому это интересно, может отправить свою работу на адрес электронной почты [email protected] или рассказать в китайской социальной сети Weibo о «100 причинах полюбить Пекин».

Пекин приглашает пользователей всемирной сети поделиться своими историями.

Ссылки на вложенные изображения:

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=429307

Подпись: 8 сентября 2022 года открылся третий видеоконкурс «100 причин полюбить Пекин».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1898589/100_Reasons_To_Love_Beijing.jpg

SOURCE Information Office of Beijing Municipal People's Government