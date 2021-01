100 skibe på SMARTShip™ og flere på vej

Co-CEO Rajesh Unni udtaler i den forbindelse: "For fire år siden indledte nogle af os en rejse med en vision om at omdanne skibsfartsindustrien og bruge teknologi til at løse problemer i den virkelige verden. Siden da har det været en stejl indlæringskurve, men vi er stolte af at have lanceret et vellykket produkt, der har oplevet hurtig vedtagelse på markedet".

AOT har fordoblet antallet af skibe, der er implementeret med SmartShip-platformen, og nået en milepæl på 100 skibe på lidt under 6 måneder. Der er en bred anerkendelse af SmartShip-platformen og dens fordele for skibsredere og operatører i branchen. AOT-ingeniører implementerer SmartShip globalt og har etableret lokale teams i Singapore, Kina, Sydkorea, Dubai, Japan, Europa og Indien for at imødekomme den voksende efterspørgsel.

AOT's kunde Hirofumi Nara, Executive Officer hos MOL Chemical Tankers Pte. Ltd, fortæller: "Vi er glade for at have SmartShip installeret på nogle af vores MOL Chemical Tanker-flåde. Ved at udnytte SmartShips funktioner ser vi frem til at ændre den måde, vi driver skibe på, ved at have adgang til data, analyser og indsigt i realtid og træffe datadrevne beslutninger."

Eksisterende kunder på SmartShip-platformen høster både fordele og omkostningsbesparelser og har vist tillid til produktet ved at bestille implementering på yderligere skibe. AOT har også annonceret en stor rørledning af skibe og forventer at tredoble antallet af skibe på deres SmartShip-platform i 2021.

Om Alpha Ori

AOT blev grundlagt i 2017 og står bag SMARTShipTM, en digital platform med forskellige anvendelsesområder inden for brændstofbesparelse, prædiktiv vedligeholdelse, skrogeffektivitet og ShipPalmTM, en ERP-software til skibe. Selskabets mission er at omdanne skibe og alle relaterede dele af logistikværdikæden til at fungere som en DIGITAL virksomhed.

