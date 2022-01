100 WAHRZEICHEN AUF DER GANZEN WELT LEUCHTEN, UM AM WELT-NTD-TAG 2022 DAS BEWUSSTSEIN FÜR DIE BEKÄMPFUNG VERNACHLÄSSIGTER TROPISCHER KRANKHEITEN ZU SCHÄRFEN

Besonderes Augenmerk wurde auf bemerkenswerte Meilensteine in endemischen Ländern wie Bangladesch, Brasilien, Burundi, der Demokratischen Republik Kongo, Äthiopien, Ghana, Indien, Kenia, Liberia, Mexiko, Niger, Nigeria, Philippinen, Ruanda, Südsudan und Sudan gelegt. Die ursprünglich 2019 in Abu Dhabi angekündigten 100 „Light Ups" sollen vernachlässigte Tropenkrankheiten (NTDs) ins rechte Licht rücken, denn der Welt-NTD-Tag unterstützt das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), bis 2030 in 100 endemischen Ländern mindestens eine NTD zu eliminieren.

Der Welt-NTD-Tag ist eine weltweite Bewegung, die darauf abzielt, die globale Gesundheitsgemeinschaft zu mobilisieren und die Öffentlichkeit in die dringenden Bemühungen zur Bekämpfung von NTDs einzubinden. In diesem Jahr nutzte Uniting to Combat NTDs den Tag, um die Bewegung „100% Committed" ins Leben zu rufen, die politische und finanzielle Zusagen zur Unterstützung der Erklärung von Kigali über NTDs einholen soll.

Thoko Pooley, Exekutivdirektor von Uniting to Combat NTDs, sagte: „Auf dem Erfolg der Londoner Erklärung zu NTDs aufbauend und in Anbetracht der sich verändernden globalen Landschaft nutzen wir heute den Welt-NTD-Tag 2022 als Katalysator für Maßnahmen. Wir starten die Kampagne ‚100% Committed', eine globale Bewegung, um mehr Mittel für vernachlässigte Tropenkrankheiten bereitzustellen und vor allem die politische Führung und die Eigenverantwortung der betroffenen Länder für NTD-Programme zu fördern, indem sie die neue Erklärung von Kigali über NTDs unterstützen und unterzeichnen."

Dank der von den VAE geleiteten diplomatischen Bemühungen um die offizielle Anerkennung des Tages durch mehrere WHO-Mitgliedstaaten wurde der Welt-NTD-Tag im Mai 2021 von der WHO offiziell anerkannt. Der Kronprinzenhof von Abu Dhabi spielt weiterhin eine führende Rolle beim Aufbau von Partnerschaften und bei der Unterstützung des Welt-NTD-Tags durch die Reaching the Last Mile Initiative (RLM), ein Portfolio globaler Gesundheitsprogramme, die sich auf die Beschleunigung des Fortschritts bei der Ausrottung von Krankheiten konzentrieren und durch das persönliche Engagement Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed, Kronprinz von Abu Dhabi, vorangetrieben werden.

Nassar Al Mubarak, leitender Direktor am Kronprinzenhof von Abu Dhabi, sagte dazu: „Es ist nicht nur wichtig, dass die Öffentlichkeit mehr über diese Krankheiten erfährt, sondern auch, dass Geber, endemische Länder und andere Akteure zusammenarbeiten, um NTDs in den betroffenen Ländern ein Ende zu setzen. In den letzten Jahrzehnten wurden unglaubliche Fortschritte bei der Bekämpfung von NTDs erzielt; dennoch ist immer noch jeder fünfte Mensch in den am stärksten gefährdeten Gemeinschaften der Welt von diesen vermeidbaren und behandelbaren Krankheiten betroffen. Wir freuen uns, dass der Tag eine Plattform für die Sensibilisierung durch die neue Kampagne ‚100 % Committed' und Maßnahmen wie die Lichtaktivierung bietet. Wir hoffen, dass diese Bewegung weiter an Fahrt gewinnt und neue Partnerschaften und Verpflichtungen entstehen, die notwendig sind, um NTDs endgültig zu besiegen."

NTDs sind eine Gruppe von übertragbaren Krankheiten, die vermeidbar und behandelbar sind, von denen jedoch nach wie vor mehr als 1,7 Milliarden Menschen weltweit betroffen sind, darunter 1 Milliarde Kinder. Es gibt 20 Krankheiten, die unermessliches Leid verursachen - sie können schwächen, entstellen und tödlich sein. NTDs schaffen Armutskreisläufe und kosten die Entwicklungsländer jedes Jahr Milliarden von Dollar.

https://worldntdday.org/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736850/Expo_2020_Dubai_Al_Wasl_Plaza___Credit_Chris_Pike.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736843/Rome_Colosseum___Credit_Alessio_Rubicondi.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736837/Canada_Niagara_Falls___Credit_Lucas_Claxton___GiantShoeCreative.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736848/Philippines_SM_MALL_OF_ASIA_GLOBE_Credit___Erwin_Barleta.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736849/Great_Wall_of_China__Simatai___Credit_WTown.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736840/UAE_Emirates_Palace___Credit_Jonathan_Gibbons.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736841/The_Helmsley_Building_in_New_York.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736844/Rwanda_Kigali_Convention_Centre___Credit_Andre___Rugema.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736839/UNESCO_World_Heritage_Kinderdijk_Mills___Credit_Sylvia.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736845/Kenya_Kenyatta_International_Convention_Centre___Credit_Lameck_Ododo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736838/Canada_CN_Tower___Credit_Jonathan_Gazze.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736855/Christ_the_Redeemer_in_Brazil__Credit_Roberto_Antunes.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736846/Leaning_Tower_of_Pisa___Credit_Vanessa_Salvati.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736847/New_Delhi_Railway_Station_in_India.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736842/Tokyo_Tower___Credit_Yoshiaki_Miura.jpg

SOURCE World NTD Day