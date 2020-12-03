100x Group назначает Александера Хёптнера своим главным исполнительным директором

Г-н Хёптнер назначен на эту должность после работы в компаниях Börse Stuttgart GmbH и Euwax AG, где он занимал аналогичные посты. Под руководством Алекса биржа Börse Stuttgart стала первопроходцем в сфере торговли цифровыми активами, будучи первой регулируемой платформой для торговли криптоактивами в Германии и первым оператором традиционной биржи в Европейском Союзе, ставшим регулируемым многофункциональным ресурсом криптовалютного трейдинга.

В связи с этим Алекс заявил следующее: «Платформа BitMEX навсегда изменила для нас способ торговли криптовалютами, а 100x Group навсегда изменит способ использования современных финансовых услуг. Я горжусь своим назначением в 100x Group, поскольку разделяю глобальные амбиции и смелость его основателей и сотрудников, стремящихся к созданию экосистемы криптовалютных технологий, которая улучшит жизнь людей. Будущее этой отрасли будет все больше принадлежать тем, кто создает регулируемую торговую среду, являющуюся инновационной, ликвидной и справедливой как для институциональных, так и для частных инвесторов. Я буду прилагать все усилия для того, чтобы 100x Group и платформа BitMEX продолжали играть ведущую и конструктивную роль в глобальном развитии рынков цифровых активов».

Председатель правления холдинга 100x Group д-р Дэвид Вонг (David Wong) сообщил: «Алекс присоединяется к нам в тот момент, когда компания совершает качественный переход на новую ступень роста и развития, и я уверен, что благодаря своему опыту он внесет значительный вклад в этот процесс. Он пришел на работу в солидную компанию со славной историей новаторства, исключительно талантливым коллективом и финансовыми ресурсами для долгосрочного инвестирования. Его назначение было единогласно поддержано правлением, и мы рассчитываем на то, что Алекс выведет нашу компанию на новый уровень».

Информация о холдинге 100x Group

100x Group занимается исследованием, развитием и реализацией возможностей и инвестиционных перспектив в рамках своей миссии, заключающейся в придании современной цифровой финансовой системе всеобъемлющего характера и укреплении ее собственного потенциала. Холдинг был создан основателями компании HDR Global Trading, являющейся оператором платформы для торговли криптовалютными деривативами BitMEX.

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