SÃO PAULO, 17 de abril de 2019 -- Crescimento é uma meta de dez em cada dez empresas no mundo, mas muitas vezes ele pode ser prejudicial, sobretudo quando é feito de forma precipitada. O tema foi amplamente discutido na 102ª Reunião do G100 Brasil, grupo que reúne reconhecidos empresários, presidentes e CEOs do país, realizada nesta semana, nas dependências do SBT (Complexo Anhanguera) em São Paulo, que é um dos Membros deste grupo.