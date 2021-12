107 REMADORES DE TODO O MUNDO EMBARCAM NO TALISKER WHISKY ATLANTIC CHALLENGE 2021

A jornada que mudará a alma e desafio de toda a vida contou com o lançamento de concorrentes do porto espanhol de San Sebastian, em La Gomera, Ilhas Canárias, para passar entre 29 e 60 dias no mar, em média, no pátio da Nelson em Antígua-Barbuda, a partir de janeiro. As equipes serão expostas a todos os elementos da natureza – enfrentando uma infinidade de condições climáticas, ondas de até 12 metros e tendo vistas raras da vida selvagem.

36 equipes internacionais - incluindo equipes de cinco pessoas, equipes só de mulheres e remadores solo - de países como a Holanda, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, estão participando da corrida após anos de preparação.

Este ano, três equipes da frota – Anna Victorious (GB), Migaloo (NL) e Foar from Home (EUA) – estão remando para aumentar a conscientização e os fundos para ajudar a apoiar o compromisso da Talisker de proteção e preservação das florestas marinhas com a organização ambiental Parley for the Oceans.

As equipes remarão a One For The Sea, uma iniciativa lançada pela marca de uísque escocês, Talisker, para ajudar a apoiar a proteção e preservação de 100 milhões de metros quadrados de floresta marinha até 2023, juntamente com a Parley. One For The Sea tem como objetivo capacitar as pessoas em todo o mundo a se reconectarem com a beleza e fragilidade do mar, e reconhecer nossa responsabilidade coletiva de tomar uma atitude.

Anna Victorious são um grupo de quatro amigos do Reino Unido, optando remar a One For The Sea em memória da falecida esposa de um membro da tripulação, para continuar sua paixão pelo mar e seu desejo de protegê-lo para as gerações futuras. Juntando-se a eles estão a Migaloo – uma equipe de dois homens da Holanda – remando a One For The Sea para apoiar seu trabalho contínuo para abordar a conservação dos oceanos. A terceira equipe embaixadora, Foar From Home, são quatro veteranos dos EUA, optando por remar a One For The Sea devido à sua crença fundamental no poder do oceano e seus benefícios que transcendem a beleza visual.

As equipes embaixadoras da One For The Sea se juntam a outras 33 tripulações de remo no Talisker Whisky Atlantic Challenge deste ano.

Rob Murray, da Anna Victorious, disse:

"Estamos entusiasmados em embarcar em nossa jornada pelo Atlântico para ajudar a aumentar a conscientização e os fundos para a preservação do One For the Sea. Como equipe, temos uma profunda paixão pelo mar. Nossa travessia é em memória de Anna, esposa de Ed, membro da tripulação, que fez campanha para preservação do oceano. Esperamos continuar essa paixão pelo mar através de nosso trabalho com a Talisker e a Parley para os oceanos ao longo de nossa travessia e por muitos anos."

Aidan Scherpbier, da Migaloo, disse:

"Temos feito ativamente campanhas para a proteção e preservação dos oceanos há vários anos. Estamos entusiasmados em continuar esse trabalho para a One For The Sea como parte de nossa travessia Talisker Whisky Atlantic Challenge – acreditamos que a educação e a criação de conscientização são fundamentais para ajudar a abordar a conservação do oceano."

Paul Lore, da Foar From Home, disse:

"Vivendo na costa leste dos EUA, entendemos pessoalmente a importância de proteger os oceanos do nosso mundo. Esperamos que nossa travessia no Atlântico para a One For The Sea inspire a conscientização e a ação em todo o mundo, bem como em casa, em Amelia Island. Acreditamos no incrível poder do oceano e em seus benefícios de longo alcance – mal podemos esperar para experimentar essa conexão íntima com o oceano e sua vida selvagem, e canalizar essas experiências em nossos papéis como embaixadores da One For The Sea."

Até o momento, a colaboração entre Talisker x Parley ajudou a conservar 40 milhões de metros quadrados de ecossistemas marinhos. As florestas marítimas de algas cobrem mais de 25% da costa do mundo e são encontradas em todos os continentes, exceto a Antártica. Elas desempenham um papel fundamental na saúde do oceano ao sequestrar dióxido de carbono, regular o pH, abrigar micro-organismos e fornecer habitat e nutrição para a vida marinha e espécies-chave.

Primeira destilaria da Ilha de Skye, na Escócia, o Talisker Whisky é feito perto do mar. Por quase 200 anos, o espírito e a energia do vasto oceano que envolve a destilaria criou e moldou as notas marítimas exclusivas que você pode provar em seu uísque hoje. Em sua parceria, a Talisker Whisky e a Parley for the Oceans estão unificadas em um amor compartilhado pelos oceanos e um compromisso conjunto de apoiar sua preservação para as gerações futuras.

A Talisker Whisky tem patrocinado o Atlantic Challenge por oito anos e compartilhado o mesmo amor pela aventura e pelos oceanos do mundo. A Talisker tem uma rica história com o mar – em 1830, a Talisker Whisky foi fundada pelos irmãos MacAskill que remaram de Eigg para a ilha de Skye para encontrar o lugar perfeito para sua destilaria na Escócia. Assim como a destilaria Talisker, esta remada representa o que significa ser feito perto do mar.

Lieke Hompes, Diretor Global de Marketing da Talisker, disse:

"Como um uísque feito nas costas da Ilha de Skye na Escócia, temos uma conexão pessoal com o poder e a beleza do oceano. Nossa campanha One For The Sea tem como objetivo inspirar as pessoas em todo o mundo a sentir a incrível conexão com o mar e galvanizá-las para agir para ajudar a protegê-la e preservá-la para as futuras gerações.

Estamos entusiasmados em trabalhar com nossa equipe única para as equipes marinhas este ano para ajudá-las a arrecadar fundos e conscientização para a preservação do oceano como parte de sua travessia e desejamos a eles e a toda a frota uma jornada única!"

Carsten Heron Olsen, CEO da Atlantic Campaigns, disse:

"Estamos muito entusiasmados em ver fora de nossa frota de remadores do Talisker Whisky Atlantic Challenge de 2021 das costas de San Sebastien, La Gomera. Esses remadores, de todo o mundo, estão embarcando em uma jornada incrível que começou há muitos meses e anos, ao iniciarem suas campanhas de arrecadação de fundos. As equipes têm trabalhado incansavelmente para arrecadar fundos para algumas causas incríveis, e o início da corrida marca o ápice de todo esse trabalho árduo à medida que embarcam pelo Oceano Atlântico. Esta jornada oferece uma oportunidade única que poucas pessoas vivenciarão. Esperamos recebê-los com segurança nas costas de Antígua em algumas semanas e meses."

Para mais informações, visite oneforthesea.com

