107ª Reunião do G100 Brasil: para especialista, diversidade de ideias nas empresas é fundamental para sobrevivência no cenário de incertezas

Ele foi o orador da 107ª Reunião do G100 Brasil, grupo que reúne alguns dos principais empresários, presidentes e CEOs do país, realizada na manhã desta quarta-feira (10), em São Paulo. Executivo radicado em Nova York, disse acreditar que essa pluralidade de ideias traz maior coerência às decisões. "Há muita incerteza no mundo, e para reagir a isso é preciso ter mentes diferentes, que percebam os problemas de formas distintas e possam, juntas, dar soluções mais assertivas e adequadas. Quando há pessoas pensando de forma igual para resolver um problema, a chance de se obter uma solução inadequada é muito maior", disse Garcia.

O executivo abordou em sua apresentação, os riscos e armadilhas de transformações tecnológicas nesta era digital, quando empresas apostam em inovações e tecnologias que ainda não estão suficientemente consolidadas, o que acaba gerando modelos de negócios insustentáveis a médio e longo prazo, como Netflix e Uber, por exemplo, que lidam com situações financeiras não sustentáveis.

Além de apostar na diversidade de ideias, Cláudio acredita que também é fundamental simplificar processos formais para reduzir custos e perdas, fortalecer relações informais, aprender a observar as mudanças, controlar a ansiedade e evitar as armadilhas dos grandes projetos. "São premissas que parecem simples, mas são a base dessa revolução que estamos enfrentando".

Cenário Brasileiro

Os complexos efeitos da transformação tecnológica também já afetam as organizações no Brasil, embora tenham chegado tardiamente por uma série de motivos, entre eles a grave crise econômica enfrentada pelo país, o que gerou um atraso no processo de conexão com as mudanças que estão ocorrendo no mundo. "O Brasil também está vulnerável a todo esse sistema insustentável de inflar modelos de negócios, que não vão dar certo e fazer investidores perderem dinheiro", disse Claudio.

No entanto, para o executivo, o maior desafio do país será com relação à mão-de-obra qualificada, para se adaptar a essas mudanças. "O grande problema que enfrentamos é a escassez de pessoas qualificadas. Se nos países desenvolvidos já é escasso, no Brasil é ainda pior, porque temos uma educação deficitária. É algo que teremos que enfrentar, porque muitas tecnologias vieram para ficar e precisaremos de trabalhadores qualificados", completou.

Sobre o G100 Brasil - Composto de 100 Membros Titulares (exclusivamente Empresários, Presidentes e CEOs), divididos nos setores de Indústria, Varejo, Serviços e Agronegócios, somando-se a 40 Membros (Economistas-Chefes, Cientistas-Políticos, Acadêmicos e Especialistas), efetivos e nomeados, congregando assim o alto intelecto necessário para o desenvolvimento destes trabalhos. Tem por objetivo, através de reuniões fechadas e restritas aos Membros, o debate e o aprofundamento de temas atuais e de alto impacto, auxiliando na assertividade das estratégias planejadas e nas decisões corporativas, considerando o benchmarking e cooperação entre seus integrantes.

