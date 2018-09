10EQS explora a plataforma de educação da ODEM para recrutamento de talentos

CHIASSO, Suíça, 11 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A ODEM, principal Mercado de Educação sob Pedido (On-Demand Education Marketplace) do mundo, tem o prazer de anunciar um relacionamento de colaboração, gerador de receitas, com a 10EQS, importante provedora de soluções empresariais aceleradas. As empresas irão empregar tecnologia de blockchain para aperfeiçoar a capacidade da 10EQS de fornecer percepções empresariais imediatas por ampliar seu grupo de especialistas emergentes do setor.

A 10EQS, sediada em Nova York, irá usar a plataforma da ODEM, um portal de educação global, para satisfazer de forma mais eficiente nas necessidades dos clientes de equipes personalizadas, por descobrir e verificar sistematicamente competências de especialistas difíceis de encontrar. A ODEM espera que a plataforma irá gerar milhões de dólares em receitas dentro de 12 a 18 meses, por impulsionar a capacidade da 10EQS de atender rapidamente pedidos dos clientes, disse o presidente-executivo da ODEM, Richard Maaghul.

"Estamos honrados pelo fato de a 10EQS estar trabalhando conosco para expandir seu rol de consultores e especialistas", disse o presidente-executivo Richard Maaghul. "Essa parceria é uma prova da capacidade de nossa plataforma de patrocinar o conhecimento e o treinamento pragmáticos a fim de solucionar problemas empresariais do mundo real. Estamos equipando estudantes com as ferramentas que precisam para se tornarem aptos para o trabalho".

A ODEM está desenvolvendo a Plataforma ODEM para otimizar a organização e a disponibilização de programas de treinamento educacional em pessoa. A missão da ODEM é liberar o potencial humano por tornar a educação mais acessível, financeiramente viável e portátil. A plataforma possibilita a criação e armazenamento de registros baseados em blockchain, controlado pelo estudante, de realizações acadêmicas.

Potencializada pelo Token da ODEM (ODE), a plataforma também irá facilitar o relacionamento do estudante com os melhores educadores, para criar ofertas acadêmicas práticas. Dentro da parceria da ODEM com a 10EQS, a plataforma também irá oferecer uma via direta para o emprego, através do treinamento personalizado do setor.

"Estamos muito satisfeitos por podermos utilizar a plataforma da ODEM para acelerar e aperfeiçoar nossa capacidade de avaliar e selecionar especialistas individuais e organizá-los em times que trabalham sob pedido para atender as necessidades mais desafiadoras de nossos clientes", disse o presidente-executivo da 10EQS, Jeff Carbeck. "Ao trabalhar com a ODEM, iremos estabelecer o primeiro ecossistema de conhecimentos ponta a ponta – da educação à implementação no mercado – habilitado pela tecnologia de blockchain".

A 10EQS fornece soluções empresariais específicas sob pedido para o cliente, gerenciadas virtualmente. A 10EQS usa tecnologia para industrializar o trabalho professional e para disponibilizar expertise, experiência e criatividade para mais de 500 milhões de pessoas acessíveis eletronicamente, que formam a população profissional global.

Saiba mais em: https://www.10EQS.com.

Para obter mais informações sobre a ODEM, visite ODEM.IO. Ou junte-se à conversação com a ODEM no Telegram.

Para obter informações sobre as próximas conferências do setor sobre blockchain com a participação de líderes da ODEM, visite Events.

Contato na ODEM:

Alexa Narma,



Diretora sênior de Produtos e Marketing



alexa@odem.io



press@odem.io



Tel: +1 (424) 327-5682



Via Balestra 6



6830 Chiasso, Switzerland (Suíça)



Junte-se a conversação com a ODEM.IO no Telegram.



https://www.linkedin.com/company/odem-io/



https://www.facebook.com/odemio/



https://twitter.com/ODEM_IO

Contato na 10EQS:

Jeff Carbeck



Presidente-executivo



500 7th Avenue, 8th Floor, New York, NY 10018



Tel: +1 (617) 584-8017

jeff.carbeck@10EQS.com | www.10EQS.com

Siga-nos no LinkedIn | Twitter | Facebook

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/639718/ODEM_IO_Logo.jpg

FONTE ODEM.IO

Related Links

https://odem.io