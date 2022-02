10x Banking complementa financiamento da Série C de USD 187 milhões com três contratações seniores para impulsionar crescimento global

LONDRES, 2 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A 10x Banking (10x) anunciou hoje a nomeação de três líderes seniores de vendas e marketing para impulsionar a próxima etapa de crescimento do provedor de tecnologia bancária central.

Essas contratações seguem o anúncio de junho de 2021 da empresa de uma rodada de financiamento da Série C de USD 187 milhões com excesso de subscrições, coliderada por fundos administrados pela BlackRock e pela Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) e apoiada pelos investidores atuais JPMorgan Chase, Nationwide, Ping An e Westpac. A 10x está utilizando o financiamento para dar suporte a seus planos de expansão para novos mercados, bem como para investir no desenvolvimento adicional da plataforma SuperCore ™ nativa da nuvem.

Desde 2016, a 10x se concentra no desenvolvimento da SuperCore, a plataforma bancária central segura, confiável, escalável e modular. A SuperCore foi desenvolvida para oferecer produtos, serviços e experiências do cliente de forma mais rápida e econômica a clientes de varejo e PMEs.

A SuperCore está possibilitando aos bancos atender melhor os clientes e utilizar tecnologias inteligentes para oferecer uma verdadeira transformação. Em setembro de 2021, o Chase anunciou uma parceria com a 10x para impulsionar sua entrada no mercado bancário de varejo do Reino Unido. Entre outros clientes da 10x estão o Westpac, o primeiro e mais antigo banco da Austrália, em que sua nova plataforma de Banking-as-a-Service (BaaS), impulsionada pela SuperCore, já gerou muitas novas parcerias. Entre elas, a Afterpay fornecerá contas de movimentação e poupança, além de outras ferramentas de gestão de fluxo de caixa, a seus mais de três milhões de clientes na Austrália.

"À medida que entramos em nossa próxima fase de crescimento, a qualidade e experiência em serviços financeiros que essas novas contratações de desenvolvimento de negócios proporcionam para nossa empresa fortalecem ainda mais nossa capacidade de oferecer soluções centradas no cliente que melhorem a experiência para todos os clientes", disse Antony Jenkins, fundador, presidente e CEO da 10x Banking.

Lucy Heavens se une à empresa como diretora de marketing. Ela conta com uma vasta experiência em FinTech e RegTech, tendo ocupado cargos seniores de marketing na Wealth Dynamix, CUBE e SimCorp. Lucy também é cofundadora da RegTech Women.

Tom Phillips será o vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios para a Europa. Tom traz uma ampla perspectiva global para a 10x, tendo trabalhado para provedores de FinTech e bancos como JPMorgan Chase & Co e Deutsche Bank.

Nicholle Lindner se une à empresa como diretora regional da APAC. Líder experiente no setor de serviços financeiros e consultora de bancos digitais, Nicholle ocupou cargos seniores de consultoria bancária e de gestão no Westpac, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank, Unisys e Capgemini.

Sobre a 10x Banking

A 10x Banking (10x) é uma empresa de tecnologia financeira com a missão de livrar os bancos de soluções bancárias monolíticas para levá-los à próxima geração de soluções bancárias centrais, oferecidas por meio do sistema operacional de SaaS nativo da nuvem mais abrangente e poderoso do mundo.

Com sua plataforma bancária central segura, confiável, escalável e modular, a SuperCore, a 10x suporta comportamentos de produtos e regras contábeis altamente personalizáveis, integra-se às propriedades tecnológicas mais amplas dos bancos e cumpre os requisitos de conformidade e regulamentação locais e regionais. A SuperCore permite que os bancos ofereçam produtos, serviços e experiências do cliente de forma mais rápida e econômica a clientes de varejo e PMEs.

A 10x foi fundada em 2016 por Antony Jenkins, ex-CEO do grupo Barclays.

FONTE 10x Banking

SOURCE 10x Banking