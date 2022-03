10x Banking nomme Virginia Gambale au poste de directrice non exécutive

« Virginia apporte à 10x une riche expérience qui stimulera l'innovation et nous soutiendra dans notre mission de rendre les services bancaires 10x meilleurs », a déclaré Antony Jenkins CBE, fondateur, président et PDG de 10x. « Virginia a consacré sa vie à créer un avantage concurrentiel pour les entreprises de technologie financière. En tant qu'ancienne responsable des services informatiques, ses idées, ses conseils et son soutien s'avéreront inestimables alors que nous entrons dans la prochaine phase de notre croissance. De plus, sa passion pour la promotion de la diversité et de l'inclusion dans toutes les entreprises avec lesquelles elle collabore s'inscrit parfaitement dans la philosophie de 10x. »

Mme Gambale a par ailleurs déclaré : « Les progrès que 10x a déjà réalisés en obtenant un financement de série C de 187 millions de dollars et en se constituant une liste de clients notables, dont JPMorgan Chase et Westpac , sont très impressionnants. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec l'équipe de 10x pour permettre aux banques de fournir des services à leurs clients plus rapidement et de manière plus rentable, en utilisant une technologie intelligente et innovante. La virtualisation des infrastructures technologiques est là pour rester, et les solutions SaaS natives du cloud offrent l'optionnalité dont les entreprises ont besoin pour évoluer et rester agiles. Je m'engage pleinement à mettre à profit mon expérience et à contribuer à faire de SuperCore® la plateforme bancaire centrale de choix pour les plus grandes institutions financières du monde. »

Leader technologique, investisseuse et administratrice expérimentée, dotée d'une connaissance approfondie des services financiers, Mme Gambale siège depuis plus de 20 ans au conseil d'administration de sociétés publiques dans divers secteurs, notamment celui de la technologie. Elle siège actuellement au conseil d'administration de : Nutanix (présidente du conseil), JAMF, First Derivatives et Virtu Financial.

En tant qu'ancienne cadre supérieure d'exploitation de sociétés internationales, Mme Gambale a occupé des postes de direction (y compris responsable des services informatiques et directrice générale) chez : Merrill Lynch, Bankers Trust, Deutsche Bank et Marsh & McLennan. De plus, elle a dirigé Deutsche Bank Strategic Ventures, puis a été associée générale chez Deutsche Bank Capital et ABS Ventures avant de fonder, en 2003, Azimuth Partners, une société de conseil stratégique axée sur l'utilisation de technologies innovantes pour aider les moyennes et grandes entreprises.

