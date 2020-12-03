11-й форум IIICF торжественно открывается в Макао
Dec 03, 2020, 01:01 ET
МАКАО,, 3 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- 2 декабря в Макао торжественно открылся 11-й Международный форум «Инфраструктурные инвестиции и строительство» (11-й форум IIICF), проводимый Китайской международной ассоциацией подрядчиков (CHINCA) и Агентством по стимулированию торговли и инвестиций Макао. Форум открыли глава администрации Специального административного района Макао Хо Ят Сен (Ho Iat Seng), вице-министр Министерства торговли Китайской Народной Республики Ван Биннань (Wang Bingnan), генеральный директор Бюро по связи Государственного совета КНР в САР Макао Фу Зийин (Fu Ziying), исполняющий обязанности полномочного представителя Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики в САР Макао Ван Дун (Wang Dong), председатель Законодательной ассамблеи САР Макао Ку Хой Инь (Kou Hoi In), секретарь Правительства САР Макао по экономике и финансам Лей Вай Нун (Lei Wai Nong) и секретарь Правительства САР Макао по транспорту и коммунальному хозяйству Раймунду ду Розариу (Raimundo do Rosário) вместе с 32 дипломатическими представителями в Китае и главами международных финансовых учреждений.
Вице-министр Министерства торговли Китайской Народной Республики Ван Биннань, Главный министр и министр коммунального хозяйства и транспорта Камбоджи Сунь Чантол (Sun Chanthol), председатель управления Китайско-пакистанского экономического коридора Асим Салим Баджва (Asim Saleem Bajwa), председатель китайской государственной корпорации страхования экспортных кредитов (Синошур/SINOSURE) Сун Шугуан (Song Shuguang) и глава азиатского регионального подразделения компании Volvo Construction Equipment выступили с приветственными речами, дающими почву для размышлений. Церемонию открытия провел председатель Китайской международной ассоциации подрядчиков (CHINCA) Фан Чьюхэн (Fang Qiuchen).
11-й форум IIICF, являющийся самым весомым в мире событием в области инфраструктуры, привлек свыше 1000 представителей промышленной элиты от более чем 400 предприятий и организаций из более чем 40 стран и регионов, включая 32 дипломатических представителя в Китае, руководителей высокого уровня из более чем 20 международных финансовых учреждений и более 60 крупнейших международных подрядчиков, включенных в рейтинг ENR Top 250 International Contractors, а также глав предприятий, осуществляющих свою деятельность в таких секторах как производство оборудования, международный консалтинг, проектно-конструкторские услуги и др.
Этот форум, посвященный решению проблем и стимулированию глобального развития инфраструктуры, играет позитивную роль в восстановлении доверия и формировании консенсуса для совместного решения проблем и содействия высококачественному развитию отрасли.
В то же время, при активной поддержке со стороны центрального правительства и благодаря согласованным усилиям правительства САР Макао и взаимодействующих сторон, на Форуме была образована важная платформа, через которую Макао участвует в строительстве «одного пояса и одного пути» и совместной застройке Региона Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1346731/1.jpg
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SOURCE China International Contractors Association