1100万家少数族裔企业如何能帮助缩小贫富差距并推动美国经济增长？

一系列人士参加了MBE Policy Symposium(少数族裔企业政策研讨会),与众多专家进行对话,这些专家包括达特茅斯学院(Dartmouth College)塔克商学院(Tuck School of Business)院长、经济顾问委员会(Council of Economic Advisors)前成员马修-斯劳特(Matthew J. Slaughter),以及华盛顿大学(University of Washington)福斯特商学院(Foster School of Business)院长、Ascend 2020计划合伙人威廉-布拉德福德(William Bradford)。其他参加对话的重要人士包括弗吉尼亚大学(University of Virginia)达顿商学院(Darden School of Business)公共政策和创业方面的学术主任格里高利-费尔柴尔德(Gregory B. Fairchild)、FinRegLab创始人和首席执行官梅丽莎-科伊德(Melissa Koide)、麦肯锡咨询公司(McKinsey & Company)合伙人雪莱-斯图尔特三世(Shelley Stewart III)与美国人口普查局(U.S. Census Bureau)经济统计方法部门主管卡罗尔-考德威尔(Carol Caldwell)。讨论重点强调了在美国经济未来发展背景下,必须考虑政策要能推动MBE产生积极变化。

不过,尽管对MBE进行了几十年的研究,但是现在仍然存在数据上面的限制,阻碍在这一领域制定有效政策的能力。现有数据在很大程度上基于调查,并不完整,但是可以指出MBE发展上面的差距,不过现在还未能列出和明确分辨产生这些差距的原因与结果。作为唯一完全致力于服务MBE的美国联邦机构,MBDA建立了Office of Policy Analysis and Development(政策分析和制定办公室,简称"OPAD"),以便弥合在获得资金和MBE年营收上面所一直存在的差距。

通过与梅肯研究院和The MacroDyn Group等著名机构合作,MBDA计划为政策制定和公众参与,寻求建立严谨、立足于证据、实证和进行分析的基础。关于关注MBE的全新研究课题、数据集和经济模型的创意,在MBE政策研讨会和茶歇与交流期间进行了详细的讨论。

MBDA局长亨利-蔡尔兹二世(Henry Childs II)表示:"大数据、新的模拟工具、预测分析和对于机器学习算法的应用,能够为MBE领域的研究者带来巨大的希望。"蔡尔兹进一步表示:"在制定包容性增长战略和成为基于证据的政策制定的基本构成要素上面,这些新技术具有很大的潜力。"

随着人口结构的转变,少数族裔开始成为美国人口中的多数,因此对于美国经济增长而言,非常好地了解MBE势在必行。为了实现这一点,MBDA正在扩大与统计机构、学术研究人员、非政府组织(NGO)和其他利益相关者的接触,确保能够继续寻求、收集和改进数据。

梅肯研究院金融市场中心的董事总经理阿伦-贝特鲁(Aron Betru)说:"梅肯研究院很高兴能够与MBDA一道推动旨在支持少数族裔企业的讨论。我们的目标是探索一系列全美政策措施,以便应对中低收入社区缺乏资金的问题,并促进关于MBE以及MBE对于工作岗位和财富创造的影响的研究。"

少数族裔经贸发展局(MBDA)和全美少数族裔企业发展(MED)周简介

MBDA是唯一致力于通过动员和推进公共与私营部门计划、政策和研究,帮助美国少数族裔企业实现增长和提升全球竞争力的美国联邦机构。我们的服务能够更好地支持少数族裔企业创造工作岗位,具备一定的规模和能力,提高营收,并在地区、全国和国际层面上进行扩展。2019年,MBDA庆祝其通过支持创业实现经济赋权迎来50周年,并再次承诺为所有美国少数族裔企业赢得未来。垂询详情,请访问:www.mbda.gov。

自1983年以来,每一位美国总统都发布总统令,指定全美少数族裔企业发展周来表彰少数族裔企业对美国经济做出的贡献。自成立以来,MBDA一直在举办全美少数族裔企业发展周庆祝活动。2019年全美少数族裔企业发展周活动的赞助商为Facebook、可口可乐公司、雷神(Raytheon)、AT&T和IBM。MBE政策研讨会获得了梅肯研究院和Mintz的支持。垂询详情,请访问:https://medweek.mbda.gov。

