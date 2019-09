1100萬家少數族裔企業如何幫助縮小貧富差距，推動美國經濟增長

一系列人士參加了MBE Policy Symposium(少數族裔企業政策研討會),與眾多專家進行對話,這些專家包括達特茅斯學院(Dartmouth College)塔克商學院(Tuck School of Business)院長、經濟顧問委員會(Council of Economic Advisors)前成員Matthew J. Slaughter,以及華盛頓大學(University of Washington)福斯特商學院(Foster School of Business)院長、Ascend 2020計劃合夥人William Bradford。其他參加對話的重要人士包括維吉尼亞大學(University of Virginia)達頓商學院(Darden School of Business)公共政策和創業方面的學術主任Gregory B. Fairchild、FinRegLab創辦人和行政總裁Melissa Koide、麥肯錫顧問公司(McKinsey & Company)合夥人Shelley Stewart III與美國人口普查局(U.S. Census Bureau)經濟統計方法部門主管Carol Caldwell。討論重點強調了在美國經濟未來發展背景下,必須考慮政策要能推動MBE產生積極變化。

不過,儘管對MBE進行了幾十年的研究,但是現在仍然存在數據上面的限制,阻礙在這一領域制定有效政策的能力。現有數據在很大程度上基於調查,並不完整,但是可以指出MBE發展上面的差距,不過現在還未能列出和明確分辨產生這些差距的原因與結果。作為唯一完全致力於服務MBE的美國聯邦機構,MBDA建立了Office of Policy Analysis and Development(政策分析和制定辦公室,簡稱「OPAD」),以便彌合在獲得資金和MBE年收入上面所一直存在的差距。

透過與梅肯研究院和The MacroDyn Group等著名機構合作,MBDA計劃為政策制定和公眾參與,尋求建立嚴謹、立足於證據、實證和進行分析的基礎。關於關注MBE的全新研究課題、數據集和經濟模型的創意,在MBE政策研討會和茶歇與交流期間進行了詳細的討論。

MBDA局長Henry Childs II表示:「大數據、新的模擬工具、預測分析和對於機器學習算法的應用,能夠為MBE領域的研究者帶來巨大的希望。」Childs進一步表示:「在制定包容性增長策略和成為基於證據的政策制定的基本構成要素上面,這些新技術具有很大的潛力。」

隨著人口結構的轉變,少數族裔開始成為美國人口中的多數,因此對於美國經濟增長而言,非常好地瞭解MBE勢在必行。為了實現這一點,MBDA正在擴大與統計機構、學術研究人員、非政府組織(NGO)和其他利益相關者的接觸,確保能夠繼續尋求、收集和改進數據。

梅肯研究院金融市場中心的董事總經理Aron Betru說:「梅肯研究院很高興能夠與MBDA一道推動旨在支持少數族裔企業的討論。我們的目標是探索一系列全美政策措施,以便應對中低收入社區缺乏資金的問題,並促進關於MBE以及MBE對於工作職位和財富創造的影響的研究。」

少數族裔經貿發展局(MBDA)和全美少數族裔企業發展(MED)周簡介

MBDA是唯一致力於透過動員和推進公共與私營部門計劃、政策和研究,幫助美國少數族裔企業實現增長和提升全球競爭力的美國聯邦機構。我們的服務能夠更好地支持少數族裔企業創造工作崗位,具備一定的規模和能力,提高收入,並在地區、全國和國際層面上進行擴展。2019年,MBDA慶祝其透過支持創業實現經濟賦權迎來50週年,並再次承諾為所有美國少數族裔企業贏得未來。查詢詳情,請瀏覽:www.mbda.gov。

自1983年以來,每一位美國總統都發佈總統令,指定全美少數族裔企業發展周來表彰少數族裔企業對美國經濟做出的貢獻。自成立以來,MBDA一直在舉辦全美少數族裔企業發展周慶祝活動。2019年全美少數族裔企業發展周活動的贊助商為Facebook、可口可樂公司、雷神(Raytheon)、AT&T和IBM。MBE政策研討會獲得了梅肯研究院和Mintz的支持。查詢詳情,請瀏覽:https://medweek.mbda.gov。

Minority Business Development Agency (MBDA)

