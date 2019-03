111 personnalités du monde devenues ambassadeurs de bonne volonté du Forum Aurora

Les cofondateurs du Forum Aurora, Noubar Afeyan, Vartan Gregorian et Ruben Vardanyan, accueillent les ambassadeurs de bonne volonté en tant que phares de la vision d'Aurora qui consiste à promouvoir des approches novatrices et efficaces pour faire avancer le changement social positif en Arménie et au-delà.

Le forum inaugural Aurora qui se tiendra en Arménie, du 14 au 21 octobre 2019, réunira des leaders d'opinion et des acteurs du changement de l'Arménie et du monde entier afin de faciliter les discussions, partager les connaissances et participer à des activités éducatives et culturelles dans le monde au sein des secteurs qui vont de la santé à la technologie en passant par l'éducation, les arts, l'écologie et l'action humanitaire. Le Forum Aurora est rendu possible grâce à la coopération de diverses organisations en Arménie et dans le monde.

«Nous sommes fiers d'avoir mis en place un réseau de personnes qui ont eu un impact réel sur le monde dans leur domaine», a dit Vartan Gregorian, cofondateur du Forum Aurora. «Le rôle des ambassadeurs de bonne volonté est essentiel pour faire du Forum Aurora une plate-forme qui incitera la prochaine génération à opérer un saut vers un changement significatif, parfois perturbateur. »

Le Forum Aurora 2019 coïncide avec un moment particulier de l'histoire de l'Arménie. L'année dernière, le changement pacifique de pouvoir a placé l'Arménie au premier plan de l'actualité et a montré qu'une nation, dotée de ressources humaines éduquées et attachée à des méthodes pacifiques, peut être le moteur d'un changement national. La «révolution de velours» de l'Arménie, conjuguée à son emplacement à la croisée des chemins entre l'Orient et l'Occident, et son riche patrimoine culturel, ont déterminé le choix du magazine The Economist dans sa désignation de l'Arménie - l'un des plus petits pays du monde par sa taille et sa population - pays de l'année 2018...

Le Forum Aurora exploitera cet élan pour mettre en évidence les possibilités de changement social et les solutions qui peuvent être développées en combinant les efforts et les ressources à l'échelle nationale et internationale pour faire progresser l'humanité.

« Il n'existe pas de temps plus propice pour réunir et rendre hommage aux perturbateurs, aux penseurs et aux innovateurs en Arménie et dans le monde », a dit Armen Orujyan, directeur général de la Fondation pour la science et la technologie arméniennes (FAST). « Nous sommes convaincus que l'expertise et les réalisations professionnelles des ambassadeurs de bonne volonté contribueront au succès du Forum et permettront à l'Arménie de devenir une plaque tournante pour le développement scientifique, technologique et socio-économique de la région. Le Forum Aurora constituera l'épicentre de la créativité et de l'innovation et rassemblera certains des plus grands leaders d'opinion et sommités en matière de science et de technologie du monde entier. »

«Le forum Aurora est basé sur notre conviction que nous sommes tous des citoyens du monde. Si nous aspirons à relever les défis les plus urgents au monde, l'éducation est la pierre angulaire de cette réussite », a indiqué Gabriel Abad Fernández, directeur de l'UWC Dilijan. «En tant que pédagogue, je suis ravi de participer à cette entreprise vouée à faire des progrès durables dans les domaines humanitaire, éducatif, social, culturel et scientifique. Je suis particulièrement reconnaissant envers les ambassadeurs de bonne volonté du monde entier qui se sont déjà associés pour faire de cette initiative un succès. »

Les Ambassadeurs de bonne volonté seront annoncés le 10 mars 2019, à l'occasion du 4e anniversaire de la fondation de l'Initiative Humanitaire Aurora - le fondateur du Forum Aurora avec la Fondation IDeA, FAST, la Plateforme éducative mondiale Scholae Mundi, le lycée international UWC Dilijan, et Ameriabank. Les événements du Forum Aurora d'octobre 2019 en Arménie comprendront diverses activités présentées par chacune de ces organisations.



