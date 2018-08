117 start-ups ont été sélectionnées par Plug and Play pour ses groupes de l'automne 2018

SUNNYVALE, Californie, 10 août 2018 /PRNewswire/ -- Plug and Play a annoncé aujourd'hui les 117 start-ups qui ont été admises pour ses groupes de l'automne 2018. Les start-ups sélectionnées rejoindront l'un des programmes suivants : marque et vente, cybersécurité, technologie financière, nourriture et boissons, nouveaux matériaux et emballage, ou la chaîne d'approvisionnement et la logistique. La liste complète des start-ups peut être consultée sur le site web de Plug and Play : bit.ly/pnpfall2018

« Nous portons notre attention sur les start-ups qui créent des technologies de rupture pouvant changer les marchés et apporter des améliorations progressives pour nos entreprises partenaires », a déclaré George Damouny, associé chez Plug and Play Ventures. « Nous avons sélectionné des entreprises en phase de pré-amorçage jusqu'au stade précédant leur introduction en bourse qui travaillent sur des solutions allant de l'efficacité opérationnelle et l'automatisation dans la sécurité à la sécurité alimentaire et la réalité augmentée. Nous espérons voir ces entreprises croître énormément au cours des prochains mois par le biais de notre vaste écosystème d'entreprise. »

Au cours des trois prochains mois, les start-ups seront immergées dans le réseau Plug and Play. Elles seront invitées à assister à des séances de mentorat, des événements exclusifs de réseautage et des sessions d'appariement d'entreprises pour le développement commercial. Chaque start-up faisant partie du groupe est également examinée de manière approfondie dans une perspective d'investissement potentiel. Plug and Play ne prend pas de capitaux propres pour sa participation au programme, mais investit activement dans un grand nombre d'entreprises chaque année.

Ces start-ups seront promues du 23 au 25 octobre lors du sommet d'automne de Plug and Play. Les tickets pour le public sont limités et des laissez-passer de presse sont disponibles pour les représentants des médias. Inscrivez-vous aujourd'hui : bit.ly/fallsummit18

À propos de Plug and Play



Plug and Play est une plateforme mondiale consacrée à l'innovation. Notre siège est établi dans la Silicon Valley et nous avons bâti des programmes d'accélération, des services d'innovation d'entreprise ainsi qu'un capital-risque en interne afin de rendre la poursuite des progrès technologiques plus rapide que jamais. Depuis le lancement en 2006, nos programmes se sont développés à l'échelle mondiale pour atteindre une représentation dans 20 sites dans le monde fournissant aux start-ups les ressources nécessaires à leur succès dans la Silicon Valley et au-delà. Avec plus de 6 000 start-ups et 220 entreprises partenaires officielles, nous avons créé l'écosystème parfait pour les start-ups de nombreux secteurs. Nous fournissons activement des investissements aux côtés de 200 sociétés de capital-risque leaders dans la Silicon Valley, et organisons plus de 700 événements de réseautage chaque année. Les entreprises de notre communauté ont levé plus de 7 milliards de dollars de financement grâce à plusieurs sorties de portefeuille réussies incluant Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound et Zoosk. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.plugandplaytechcenter.com

Contact médias :



Allison Romero



allison@pnptc.com



(408) 524-1457

Related Links

http://plugandplaytechcenter.com