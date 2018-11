124. Canton Fair verzeichnet 29,8 Milliarden USD Umsätze und mehr als 70.000 neue Einkäufer

Xu Bing, stellvertretender Generaldirektor des chinesischen Außenhandelszentrums, sagte: „Die wachsende Zahl von Käufern aus Entwicklungsländern und aufstrebenden Märkten bei der Messe steht stellvertretend für die Optimierung der Struktur und der sich stetig verbessernden Qualität der Käufer." Eine breite Streuung unter den globalen Einkäufern kann Unternehmen helfen, traditionelle Märkte effizient zu konsolidieren, aufstrebende und potenzielle Märkte zu erschließen und ihre Unternehmensaufstellung im internationalen Markt zu optimieren.

Der Umsatz für Maschinen und Elektronikprodukte erreichte 16,187 Milliarden USD, während der Umsatz für gewerbliche Produkte bei 7,299 Milliarden USD und der für Textilien und Kleidung bei 1,514 Milliarden USD lag.

Einkäufer aus den Branchen Elektronik und Haushaltsgeräte machten 40,2 % der gesamten Besucherzahlen aus. Die Quote der Einkäufer, die Konsumgüter kaufen wollten, betrug 31,3 % der Gesamtzahl. Einkäufer für Heimausstattung, Geschenke und Maschinerie machten 28,28 % bzw. 26,82 % und 26,37 % aus.

110 von 250 der Top-Einzelhandelsunternehmen weltweit besuchten die Messe, wobei neun der zehn Spitzenunternehmen teilnahmen, unter anderem Wal-Mart, Costco, Kroger, Schwartz, Carrefour, Home Depot, Wallgreens, Amazon und Aldi. Zu den Einkäufern, die sich am Multinationals Sourcing Service beteiligten, zählten beispielsweise US Harbor Freight, Staples, Lifetime Brands, KESKO Group, Auchan und Lock & Lock Co., Ltd.

Informationen zur Canton Fair

Die China Import- und Exportmesse („Canton Fair") findet zweimal pro Jahr – im Frühjahr und im Herbst – in Guangzhou statt. Die im Jahr 1957 gegründete Messe ist mittlerweile eine umfassende Ausstellung mit der längsten Geschichte, dem höchsten Niveau, dem größten Umfang sowie der höchsten Anzahl an Produkten. Zudem kann sie auf die größte Vielfalt in Bezug auf internationale Einkäufer und den höchsten geschäftlichen Umsatz in China verweisen.

