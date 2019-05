125. targi kantońskie witają 195 000 nabywców i notują obrót na poziomie 29,73 miliarda dolarów

88 009 uczestników z krajów położonych wzdłuż Inicjatywy Pasa i Drogi odpowiadało 45,03% całości uczestników i przyczyniło się do wygenerowania 10,63 miliarda USD w sprzedaży na eksport do 64 krajów, co stanowi wzrost o 9,9%.

Jak podkreślił Xu Bing, rzecznik targów kantońskich i zastępca dyrektora generalnego Chińskiego Centrum Handlu Zagranicznego „targi kantońskie są ważnym kanałem dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych w zakresie rozwoju globalnej sieci handlowej i pełnią rolę trampoliny na globalny rynek".

– Wystawcy wykazali się dużymi możliwościami w zakresie rozwoju technologicznego, innowacji produktów i kultywacji marki. Dostrzegliśmy na targach wiele produktów o wartości dodanej z wyższym poziomem świadomości marki – skomentował Xu. – Aby zaprezentować postępy nabywcom z całego świata, targi kantońskie wprowadziły dodatkowe usługi i targetowane działania marketingowe uzupełniające już wielofunkcyjną platformę handlową w celu niesienia pomocy przedsiębiorstwom w osiągnięciu optymalnego potencjału – dodał rzecznik.

Targi kantońskie obejmujące 128 wydarzeń, 26 regionalnych forów rynkowych, scenariusze handlu zagranicznego, globalne surowce, łańcuchy dostaw i dystrybucji są nie tylko źródłem analityki rynkowej i praktycznych rozwiązań pomagających firmom w podejmowaniu decyzji, ale także stały się otwartą platformą dla wszystkich stron umożliwiającą dzielenie się wiedzą i promocję zrównoważonego rozwoju handlu.

Możliwości importu dla międzynarodowych przedsiębiorstw: 650 zagranicznych wystawców z 38 krajów i regionów odkryło duży potencjał rynku chińskiego na tegorocznych targach przez zaprezentowanie produktów inteligentnych i ekologicznych dostosowanych do chińskich realiów. Pawilon międzynarodowy na targach przyczynił się do ustanowienia szybkiej drogi dla międzynarodowych firm do wejścia do Chin i nawiązania długofalowej współpracy z potencjalnymi klientami.

O targach kantońskich

Od 1957 roku Chińskie Targi Importu i Eksportu, znane także jako targi kantońskie, odbywają się dwa razy do roku, wiosną i jesienią, w Guangzhou. Targi są najbardziej kompleksową wystawą z najdłuższymi tradycjami, najwyższym poziomem, największą skalą i największą liczbą produktów, a także z najszerszym zakresem krajów pochodzenia nabywców oraz najwyższym poziomem obrotu w Chinach.

