125a Feira de Canton recebe 195.000 compradores, fecha com volume de negócios de $ 29,73 bilhões

88.009 convidados de países da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI – Belt and Road Initiative ) representaram 45,03% do total de participantes, gerando US$ 10,63 bilhões em volume de exportações para 64 estados – um aumento de 9,9%.

O porta-voz da Feira de Canton, Xu Bing, que também é vice-diretor geral do Centro de Comércio Exterior da China, declarou: "A Feira de Canton continua sendo um canal significativo para negócios domésticos e internacionais, com o objetivo de desenvolver uma rede global de comércio e funcionar como um trampolim para o mercado global".

"Os expositores exibiram a forte capacidade de desenvolvimento tecnológico, inovação de produtos e desenvolvimento de marca. Temos observado muitos produtos com valor agregado, bem como maior conhecimento de marca, emergindo da feira", disse Xu. "Para apresentar progresso aos compradores de todo o mundo, a Feira de Canton apresentou mais serviços e métodos de marketing direcionado na plataforma de comércio já multifuncional, para ajudar as empresas a otimizar seu potencial".

A Feira de Canton, com seus 128 eventos, 26 fóruns de mercado regional, cenários de comércio exterior, commodities globais, cadeia de suprimento e distribuição, forneceu percepções de mercado e soluções práticas para ajudar as empresas a tomar decisões e, além disso, criou uma plataforma aberta para todas as partes compartilharem conhecimentos e promoverem o desenvolvimento sustentável dos negócios.

Oportunidades de importação para empresas globais: 650 expositores estrangeiros, de 38 países e regiões, descobriram o vasto mercado potencial da China na feira deste ano, demonstrando produtos inteligentes e ecológicos, sob medida para o mercado chinês. O pavilhão internacional da feira ajudou a estabelecer uma via rápida para empresas internacionais entrarem na China e formarem parcerias de longo prazo com clientes potenciais.

Para obter mais informações, visite https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

Sobre a Feira de Canton

A Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como Feira de Canton, é realizada semestralmente em Guangzhou, na primavera e no outono. Criada em 1957, a feira é hoje uma exposição completa, com a mais longa história, o mais alto nível, a maior escala e o maior número de produtos, bem como com a mais ampla distribuição de origens de compradores e o mais alto volume de negócios na China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/885254/Canton_Fair.jpg

FONTE Canton Fair

